Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андрей Нэстасе: Нам не дадут принять участие в выборах

    31.10.2018 10:39 TVC21 Новости - Политика

    Лидер политической платформы «DA» Андрей Нэстасе, заявил, что во время визита премьер-министра Молдовы Павла Филипа в Брюссель, в более узких кругах он говорил, что лидер ДПМ Влад Плахотнюк не позволит ему участвовать в парламентских выборах, которые пройдут зимой.

    «Находясь в Брюсселе Павел Филип сказал, что Плахотнюк не позволит мне участвовать в парламентских выборах. Именно он решает исключить меня из избирательной гонки или нет. Он найдет к чему придраться», - заявил Андрей Нэстасе.  

    Напомним, что мандат Андрея Нэстасе в качестве мэра столицы не был утвержден тремя судебными инстанциями. Основанием для непризнания его мандата стало обвинение в том, что в день выборов он проводил политическую агитацию, что запрещено законом.   

    Это привело к волне протестов и многочисленным обвинениям в адрес Демократической партии в том, что она контролирует молдавское правосудие и именно ее лидеры стоят за отменой результатов выборов.

     

       

       

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