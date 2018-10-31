Андрей Нэстасе: Нам не дадут принять участие в выборах

Лидер политической платформы «DA» Андрей Нэстасе, заявил, что во время визита премьер-министра Молдовы Павла Филипа в Брюссель, в более узких кругах он говорил, что лидер ДПМ Влад Плахотнюк не позволит ему участвовать в парламентских выборах, которые пройдут зимой.

«Находясь в Брюсселе Павел Филип сказал, что Плахотнюк не позволит мне участвовать в парламентских выборах. Именно он решает исключить меня из избирательной гонки или нет. Он найдет к чему придраться», - заявил Андрей Нэстасе.

Напомним, что мандат Андрея Нэстасе в качестве мэра столицы не был утвержден тремя судебными инстанциями. Основанием для непризнания его мандата стало обвинение в том, что в день выборов он проводил политическую агитацию, что запрещено законом.

Это привело к волне протестов и многочисленным обвинениям в адрес Демократической партии в том, что она контролирует молдавское правосудие и именно ее лидеры стоят за отменой результатов выборов.