Павел Филип полетел в Беларусь первым прямым рейсом Кишинев-Минск

С почти часовым опозданием самолет, который совершил первый прямой авиарейс по маршруту Кишинев-Минск, приземлился в Международном аэропорту Кишинева.

Среди пассажиров этого рейса был и Павел Филип, у которого в период 30 октября -1 ноября запланирован рабочий визит в Беларусь.

В аэропорту прошла торжественная церемония открытия нового направления.

Авиарейс Кишинев-Минск будет обслуживаться компанией «Белавиа». Длительность перелета составит 1 час 30 минут. Рейсы из Кишинева в Минск будут осуществляться из Кишиневского аэропорта по вторникам, четвергам и воскресеньям в 14:05, а по понедельникам и пятницам – в 9:05.