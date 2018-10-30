Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Павел Филип полетел в Беларусь первым прямым рейсом Кишинев-Минск
    С почти часовым опозданием самолет, который совершил первый прямой авиарейс по маршруту Кишинев-Минск, приземлился в ...
    34
    На выборах башкана Ирина Влах будет баллотироваться в качестве независимого кандидата, при поддержке ПСРМ
    Фото: TVC21 На выборах башкана Гагаузии Ирина Влах будет баллотироваться в качестве независимого кандидата, при поддержке ...
    15
    Представители ДПМ и ПДС рассказали о своих планах на выборы
    Демократическая партия будет участвовать в парламентских выборах в одиночку, и все кандидаты, включённые в партийный ...
    48
    Октвиан Армашу: Мы надеемся внедрить закон о единой оплате труда с 1 декабря
    Министерство финансов намерено сделать все возможное, чтобы закон о единой оплате труда вступил в силу с 1 декабря текущего ...
    173
    Андриан Канду: Игорь Додон не будет баллотироваться на следующих выборах
    Президент Республики Молдова Игорь Додон не будет баллотироваться на следующих парламентских выборах, потому что это ...
    155
    Владимир Воронин: Молдова поспешила с подписанием соглашения об ассоциации с ЕС
    Соглашение об ассоциации с Европейским союзом ставит перед Молдовой очень большие обязанности, которых она не готова ...
    458
    Киртоакэ о «деле судей»: Это урок, чтобы другие не действовали свободно
    По словам Дорина Киртоакэ, аресты нескольких судей, имевшие место на этой неделе, это «урок», потому что «каждый ...
    557
    Валерий Демидецкий: В начале 90-х у нас был спор кто молдаванин, а кто нет. Потом все бросили эти лозунги и начали драться между собой
    Фото: TVC21 Глава представительства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий считает, что за годы проевропейского правления ...
    663
    Игорь Додон: Проблема Приднестровья близка к решению политическим путем
    Президент Игорь Додон считает, что проблема Приднестровья близка к решению политическим путем. Об этом он заявил в интервью, ...
    830
    Кодряну возмутился адресами электронной почты примэрии
    Временно исполняющий обязанности примара Кишинева Руслан Кодряну потребовал от муниципальных работников зарегистрировать ...
    332

    • Павел Филип полетел в Беларусь первым прямым рейсом Кишинев-Минск

    30.10.2018 15:03 TVC21 Новости - Политика

    С почти часовым опозданием самолет, который совершил первый прямой авиарейс по маршруту Кишинев-Минск, приземлился в Международном аэропорту Кишинева.

    Среди пассажиров этого рейса был и Павел Филип, у которого в период 30 октября -1 ноября запланирован рабочий визит в Беларусь.  

    В аэропорту прошла торжественная церемония открытия нового направления.

    Авиарейс Кишинев-Минск будет обслуживаться компанией «Белавиа». Длительность перелета составит 1 час 30 минут. Рейсы из Кишинева в Минск будут осуществляться из Кишиневского аэропорта по вторникам, четвергам и воскресеньям в 14:05, а по понедельникам и пятницам – в 9:05.

     

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca