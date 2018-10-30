Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Представители ДПМ и ПДС рассказали о своих планах на выборы

    30.10.2018 14:07 TVC21 Новости - Политика

    Демократическая партия будет участвовать в парламентских выборах в одиночку, и все кандидаты, включённые в партийный список или выдвинутые в одномандатных округах, будут членами партии. Партия действия и солидарности пойдёт на выборы в блоке с партией Платформа „Достоинство и правда”, а претендентам на места кандидатов придётся пройти несколько фильтров. О своих планах представители ДПМ и ПДС поведали в эфире передачи „Главное”.

    Депутат от ДПМ Еуджен Никифорчук сообщил, что для одномандатных округов будут отобраны лучшие представители ДПМ, те, кто пользуется наибольшим доверием среди населения, согласно внутренним опросам политформирования. „Могу с уверенностью заявить, что самых достойных кандидатов выдвинет ДПМ”, - заявил Никифорчук.

    Председатель кишинёвской муниципальной организации Партии действия и солидарности Владимир Боля сообщил, что будут действовать фильтры добропорядочности и меритократии, установленные Партией действия и солидарности и партией Платформа „Достоинство и правда”. Каждый претендент будет проанализирован с точки зрения своей деятельности и моральных качеств. „Меритократия означает, в какой мере ты участвовал в политической борьбе, насколько активен ты был в партии, какую должность ты занимаешь”, - пояснил Владимир Боля.

    Обновлено ( 30.10.2018 14:33 )  

       

       

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