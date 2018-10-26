Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Владимир Воронин: Молдова поспешила с подписанием соглашения об ассоциации с ЕС

    26.10.2018 12:22 TVC21 Новости - Политика

    Соглашение об ассоциации с Европейским союзом ставит перед Молдовой очень большие обязанности, которых она не готова выполнить.

    Об этом заявил председатель Партии коммунистов Владимир Воронин в рамках передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Молдова-1.

    Лидер коммунистов говорит, что сожалеет, что в последние годы ухудшилась ситуация с Европой. „Молдова не может географически находиться в центре Европы и не иметь хорошие отношения с европейскими странами. С этим Соглашением об ассоциации слишком поспешили. Не нужно было подписывать это соглашение, потому что страна не была готова, не было обдумано, оно не было прочитано ни тогдашним руководством, ни сегодняшним. Мы, когда были у власти, добились Соглашения об ассиметричной торговле, и это было достаточно для Молдовы на 20 лет вперед, но, чтобы модернизировать страну по европейским стандартам нужно каждый день это делать во всех учреждениях в обязательном порядке”, - заявил политик.

    Что касается ремонта здания Администрации президента на деньги Турции, Владимир Воронин говорит, что не знает, как пришли к этой сумме в 10 миллионов. В то же время лидер коммунистов отмечает, что не принял бы турецкие деньги, считая, что это катастрофически унижает Республику Молдова. По его словам, если речь шла бы о каком-то социальном проекте, то принял бы деньги.

    Обновлено ( 26.10.2018 12:25 )  

       

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