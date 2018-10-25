Киртоакэ о «деле судей»: Это урок, чтобы другие не действовали свободно

По словам Дорина Киртоакэ, аресты нескольких судей, имевшие место на этой неделе, это «урок», потому что «каждый судья должен быть частью системы, и чтобы она не рухнула в будущем они не должны позволять себе действовать свободно».

Также бывший градоначальник отметил, что задержания и аресты в начале недели были своеобразным сигналом для всех, но в особенности для судей и прокуроров, от начинающих молодых специалистов до тех, у кого за плечами долгий стаж работы.

Более того, Дорин Киртоакэ полагает, что это был урок не только для судей, которые стараются держаться подальше от режима, но для тех, кто его обслуживает.

«Они должны знать, что шаг влево, шаг вправо – расстрел. Даже если они ничего не совершали, их подозревают, вычисляют, а потом, в случае необходимости, против них находятся и весомые доказательства, позволяющие совершить над ними расправу», - сказал политик.

Что касается задержанных судей, то, по словам Дорина Киртоакэ, среди них есть люди лояльные режиму, которые неоднократно выполняли его заказы.

«По всей видимости, существуют верхние и нижние границы предела: не позволяется быть слишком близко к режиму, но и отдаляться от него также запрещено», - заключил Дорин Киртоакэ.

Напомним, что десять человек, среди которых и пять судей, были задержаны во вторник, 23 октября, НЦБК в рамках дела о коррупции. Были задержаны так же прокурор, адвокат, помощник судьи, врач и физическое лицо. Судьи подозревают, что задержанные получили деньги взамен принятия выгодных решений в рамках нескольких уголовных дел, находящихся на рассмотрении. Роль адвоката и прокурора в схеме сводилась к передаче денежных средств. Благоприятные решения должны были быть приняты в отношении врача и физического лица.

В среду, 24 октября, три судьи из пяти задержанных были помещены под предварительной арест в следственном изоляторе Национального центра по борьбе коррупцией. Один судья будет в предварительном аресте 30 суток, другие двое по 20 суток. Двое судей были помещены по домашний арест на 30 суток. Ходатайства прокуроров в отношении остальных четырех человек, задержанных по делу, должны быть представлены в суде в четверг, 25 октября.