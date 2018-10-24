Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Валерий Демидецкий: В начале 90-х у нас был спор кто молдаванин, а кто нет. Потом все бросили эти лозунги и начали драться между собой

    24.10.2018 16:39 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Глава представительства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий считает, что за годы проевропейского правления политики превратили евроинтеграцию в «даму, приятную по всех отношениях»

     

    «У демократической партии хорошие социологи, которые изучают настроение населения. Они уловили, что люди устали от евроинтеграции. Вспомните Воронина. У нас мало какая партия, будучи у власти, потом её удерживала. Коммунисты чудом удержались практически три срока подряд: в 2001 году взяли, в 2005 удержали, в 2009 они снова получили большинство, но это уже отдельный вопрос. Почему это происходило? Воронин прекрасно знал, что люди ждут дел: должны быть пенсии, зарплаты, в стране должен наводиться элементарный порядок, что-то строиться, что-то меняться к лучшему. И эти изменения были до 2005 года. А потом вдруг все уцепились за эту евроинтеграцию и превратили её в какую-то «женщину, приятную во всех отношениях». Кто только с этой евроинтеграцией у нас не имел дела... В начале 90-х у нас был спор – кто молдаванин, потом все бросили эти лозунги и начали драться, кто демократ, а сейчас – кто евроинтегратор», - отметил Валерий Демидецкий.

    Источник: 1news.md

    Обновлено ( 24.10.2018 18:02 )  

       

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