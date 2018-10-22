Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Игорь Додон: Проблема Приднестровья близка к решению политическим путем

    22.10.2018 17:45 TVC21 Новости - Политика

    Президент Игорь Додон считает, что проблема Приднестровья близка к решению политическим путем. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в газете "Московский комсомолец".

    "Приднестровье является частью Республики Молдова. Это не только позиция Кишинева. Такова позиция всех, и Москвы в том числе. Руководство РФ на всех уровнях всегда говорило о том, что Приднестровье - это часть Молдовы. Для политической реинтеграции надо определить статус этого региона. У нас была возможность решить эту проблему в 2003 г. Я имею в виду так называемый "план Козака". Но руководство Молдовы тогда не захотело подписать уже готовое соглашение. Мы в любом случае добьемся политического урегулирования. На постсоветском пространстве приднестровская проблема самая близкая к решению", - подчеркнул Додон.

    По его мнению, "Приднестровью не выжить без Молдовы, так как оно зажато между Украиной и Молдовой". "А за Молдовой уже НАТО, Румыния. Если кто-то думает, что РМ пойдет своим путем, а Приднестровье своим, то этого никогда не будет. Мы - в одной лодке. Если эта лодка перевернется, плохо будет всем. Кто-то надеется, что у Приднестровья будет независимость или статус субъекта РФ. Но это невозможно, потому что ни Украина, ни Молдова этого никогда не примут", - сказал президент.

    Он отметил, что в администрации президента есть свое видение политического решения приднестровской проблемы, "но обсуждать это публично пока рано".

    "Такие вещи можно обсуждать после того, как будет выработана единая позиция по этому вопросу в Кишиневе", - считает президент РМ.

    Обновлено ( 22.10.2018 17:46 )  

       

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