Андриан Канду: Европейская интеграция делается дома, посредством роста уровня жизни людей Молдовы

Европейская интеграция делается здесь, дома, посредством роста уровня жизни людей Молдовы и улучшения эффективности учреждений страны. Ни одна партия страны не сделала для европейского вектора Молдовы столько, сколько сделала Демпартия.

Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду на Национальном собрании «Демпартия за Молдову». Спикер уточнил, что проевропейское обязательство властей очень четкое, а факты говорят за себя. Достижения стали возможными благодаря очень хорошему сотрудничеству между правительством и парламентом.

- Никогда ни одна политическая партия не поддерживала так правительство и парламентское большинство. Демпартия очень хорошо понимала, что стабильность это первое условие успеха. И была права, потому что стабильность открыла дорогу развитию. А развитие означает приближение к европейской семье. Поэтому ДПМ поставила в основу управления страной Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, - продолжил Андриан Канду.

Председатель парламента напомнил про отказ оппозиции, позиционирующей себя как проевропейскую, поддержать включение европейского вектора в Конституцию страны.

- Это был очень важный момент, а также экзамен на искренность для всех, особенно для тех, кто называет себя проевропейцами. Оппозиция провалила этот тест, провалила позорно! Когда речь шла о голосовании за Европу, правая оппозиция по рекомендации Майи Санду и Андрея Нэстасе была рядом с социалистами! Они променяли 12 желтых звездочек на флаге ЕС на красные звезды социалистов! Такие они проевропейцы?! Они предали европейский вектор Молдовы! – заявил Канду.

Председатель парламента убежден, что избиратели проголосуют за них так же, как они проголосовали за европейский вектор. Андриан Канду обратился к 100 тысячам людей, собравшихся на Площади великого национального собрания, призвав их стать посланниками перемен, начатых властями.

- Езжайте по стране и говорите людям, чтобы они верили нам и были рядом с нами. Чтобы они были рядом с властями, которые работали и у них это получилось! Будьте посланниками успеха Молдовы, хороших дел, которые были сделаны в этой стране, - призвал Канду.

Председатель парламента предсказал и нападки оппозиции.

- А на каждую атаку или критику у вас есть ответ – есть десятки хороших дел, которая сделала Демпартия для Молдовы. Мы говорим о дорогах, новых мостах, отремонтированных детских садах и школах, повышенных зарплатах и пенсиях, Prima Casа, Arena Chisinаu, талонах на питание и многом другое – на это им нечего будет ответить! Дела властей сильней, чем их разговоры! – подытожил Андриан Канду.