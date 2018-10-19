Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Валерий Демидецкий: В начале 90-х у нас был спор кто молдаванин, а кто нет. Потом все бросили эти лозунги и начали драться между собой
    Фото: TVC21 Глава представительства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий считает, что за годы проевропейского правления ...
    119
    Игорь Додон: Проблема Приднестровья близка к решению политическим путем
    Президент Игорь Додон считает, что проблема Приднестровья близка к решению политическим путем. Об этом он заявил в интервью, ...
    312
    Кодряну возмутился адресами электронной почты примэрии
    Временно исполняющий обязанности примара Кишинева Руслан Кодряну потребовал от муниципальных работников зарегистрировать ...
    136
    Молдова использовала более 80% льготной квоты на экспорт столового винограда в ЕС
    Менее чем за полтора месяца свыше 8 тыс. тонн молдавского винограда в рамках поставок по льготной квоте было отправлено ...
    100
    Андриан Канду: Европейская интеграция делается дома, посредством роста уровня жизни людей Молдовы
    Европейская интеграция делается здесь, дома, посредством роста уровня жизни людей Молдовы и улучшения эффективности ...
    392
    Михай Гимпу: Чем с ДПМ в коалиции, лучше в оппозиции
    Председатель Либеральной партии Михай Гимпу утверждает, что, чем в коалиции с Демократической партией в следующем парламенте, ...
    190
    Прокуроры вновь проводят обыски в мэрии
    Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Наццентра по борьбе с коррупцией провели сегодня утром обыски в столичном ...
    292
    Воронин: Я бы выдвинул свою кандидатуру в том одномандатном избирательном округе, где будет баллотироваться Игорь Додон
    В следующий парламент придут те, у кого много денег и делает много обещаний. Это произойдет из-за смешанной избирательной ...
    616
    Лянкэ: Ни у какого социалиста, либерала или либерал-демократа больше не должно быть шансов противостоять европейской интеграции
    Вице-премьер по европейской интеграции Юрий Лянкэ считает, что граждане дадут жесткую оценку "пощечине, которую ЛДПМ ...
    207
    Производителей могут обязать маркировать фрукты и овощи
    Комиссия по сельскому хозяйству и пищевой промышленности обсудила проект закона о контроле за соблюдением требований ...
    199

    • Воронин: Я бы выдвинул свою кандидатуру в том одномандатном избирательном округе, где будет баллотироваться Игорь Додон

    19.10.2018 09:55 TVC21 Новости - Политика

    В следующий парламент придут те, у кого много денег и делает много обещаний. Это произойдет из-за смешанной избирательной системы, на базе которой будут проходить следующие парламентские выборы. Об этом заявил лидер Партии коммунистов Владимир Воронин в ходе программы „În profunzime”.

    „Избирательная кампания к парламентским выборам будет очень интересной, потому что смешанная система голосования уничтожит все годы независимости. Не известно, какой парламент будет. В парламент придут те, кто имеет много денег и делает много обещаний”, - отметил лидер коммунистов

    Владимир Воронин говорит, что Партия коммунистов остается единственной партией действительно левого толка. „Мы не сможем создать коалицию с кем-то, ни на парламентских выборах, ни в рамках политической деятельности благодаря нашей идеологии и политики”, - добавил коммунист.

    Что касается возможного выдвижения своей кандидатуры по избирательному округу, председатель ПКРМ заявил, что выдвинул бы свою кандидатуру в том одномандатном избирательном округе, где будет баллотироваться президент Игорь Додон.

     

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca