Воронин: Я бы выдвинул свою кандидатуру в том одномандатном избирательном округе, где будет баллотироваться Игорь Додон

В следующий парламент придут те, у кого много денег и делает много обещаний. Это произойдет из-за смешанной избирательной системы, на базе которой будут проходить следующие парламентские выборы. Об этом заявил лидер Партии коммунистов Владимир Воронин в ходе программы „În profunzime”.

„Избирательная кампания к парламентским выборам будет очень интересной, потому что смешанная система голосования уничтожит все годы независимости. Не известно, какой парламент будет. В парламент придут те, кто имеет много денег и делает много обещаний”, - отметил лидер коммунистов

Владимир Воронин говорит, что Партия коммунистов остается единственной партией действительно левого толка. „Мы не сможем создать коалицию с кем-то, ни на парламентских выборах, ни в рамках политической деятельности благодаря нашей идеологии и политики”, - добавил коммунист.

Что касается возможного выдвижения своей кандидатуры по избирательному округу, председатель ПКРМ заявил, что выдвинул бы свою кандидатуру в том одномандатном избирательном округе, где будет баллотироваться президент Игорь Додон.