Андриан Канду: В стране может пройти референдум по включению евроинтеграции в Конституцию страны

В стране может пройти референдум по включению евроинтеграции в Конституцию страны, так как парламент не нашел необходимое количество голосов депутатов. Об этом заявил спикер парламента Андриан Канду на брифинге после голосования по вопрос изменения Конституции.

13 депутатов от ЛП и ЛДПМ покинули зал заседаний парламента и отказались голосовать за принятие проекта включения «евроинтеграции» в Конституцию страны. «За» проголосовали только 54 народных избранника — от ДПМ и Европейской народной партии Молдовы. Председатель парламента Андриан Канду выразил сожаление в связи с поступком либералов и либерал-демократов, которые, проголосовав, могли бы обеспечить непрерывность европейского пути развития страны.

«Они сбежали, когда их голоса были нужны и к ним обратились. Люди голосовали за ЛП и ЛДПМ как за проевропейские партии, и даже не думали, что настанет момент, когда состоится голосование за евроинтеграцию, и они его не поддержат. Я надеялся, что коллеги из ЛП и ЛДПМ передумают. Нет необходимости в номинальном голосе, потому что нет такого числа «героев», которые бегут из зала», - заявил Канду.

Спикер зачитал фамилии депутатов, которые называют себя проевропейцами, но отвернулись от европейского вектора.

« Я назову имена: Пистричук, Кобзак, Цап, Чобану Мария, Делиу Тудор — ЛДПМ, сбежали все пятеро. Коллеги из ЛП: Касьян, Влас, Гимпу, Карм, Косой, Боцан, Апостол, Бежан. К сожалению, и ЛП больше теперь можно считать неевропейской партией. Мы видм антиевропейский альянс, сформированный в молдавском парламенте», - заключил Канду.

По его словам, в настоящий момент проевропейскими партиями в стране можно считать только ДПМ и ЕНПМ.