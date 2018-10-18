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Депутаты ЛДПМ, ЛП И ПКРМ отказались голосовать во втором чтении за проект о введении европейской интеграции в Конституцию Республики Молдова.

Либералы, либерал-демократы и коммунисты покинули зал заседаний законодательного органа. Депутаты ПСРМ остались, но проголосовали против инициативы. Таким образом, голосование по проекту о введении евроинтеграции в Конституцию провалилось.

В начале заседания инициативу одобрили в первом чтении, после чего спикер Андриан Канду предложил рассмотреть законопроект в окончательном, однако либералы потребовали получасового перерыва.

Перед началом заседания председатель парламента сообщил, что в случае провала голосования, ДПМ оставляет за собой право организовать референдум по этому вопросу.