Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Филип: Нам нужна поддержка партнеров для продолжения европейского пути Молдовы

    17.10.2018 11:46 TVC21 Новости - Политика

    Премьер-министр Павел Филип поздравил нового посла Королевства Швеции в Республике Молдова Анну Либерг с началом работы в нашей стране.

    Премьер-министр подчеркнул открытость правительства к дальнейшему сотрудничеству сторон, отметив важную роль Швеции как одной из стран-инициаторов «Восточного партнерства».

    Глава исполнительного форума также поблагодарил шведскую сторону за помощь нашей стране, оказываемую через финансирование проектов в различных областях. В частности, был отмечен вклад Швеции в создание первого Центра передового опыта в ИКТ-сфере, а также поддержка в реализации реформ и достижении цели европейской интеграции нашей страны. «Нам нужна поддержка партнеров для продолжения европейского пути Республики Молдова. Мы хотим и впредь концентрироваться на нуждах наших граждан и продолжать имеющуюся программу реформ», - сказал Павел Филип.

     Посол Швеции Анна Либерг отметила решимость правительства в том, что касается выполнения  программы реформ, и сказала, что Швеция будет и впредь поддерживать европейский путь Республики  Молдова и усилия по модернизации страны.

    Обновлено ( 17.10.2018 11:46 )  

       

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