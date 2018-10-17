Филип: Нам нужна поддержка партнеров для продолжения европейского пути Молдовы

Премьер-министр Павел Филип поздравил нового посла Королевства Швеции в Республике Молдова Анну Либерг с началом работы в нашей стране.

Премьер-министр подчеркнул открытость правительства к дальнейшему сотрудничеству сторон, отметив важную роль Швеции как одной из стран-инициаторов «Восточного партнерства».

Глава исполнительного форума также поблагодарил шведскую сторону за помощь нашей стране, оказываемую через финансирование проектов в различных областях. В частности, был отмечен вклад Швеции в создание первого Центра передового опыта в ИКТ-сфере, а также поддержка в реализации реформ и достижении цели европейской интеграции нашей страны. «Нам нужна поддержка партнеров для продолжения европейского пути Республики Молдова. Мы хотим и впредь концентрироваться на нуждах наших граждан и продолжать имеющуюся программу реформ», - сказал Павел Филип.

Посол Швеции Анна Либерг отметила решимость правительства в том, что касается выполнения программы реформ, и сказала, что Швеция будет и впредь поддерживать европейский путь Республики Молдова и усилия по модернизации страны.