Дьяков: Очевидно, что ДПМ будет присутствовать в составе следующего парламентского большинства

Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Валерий Демидецкий: В начале 90-х у нас был спор кто молдаванин, а кто нет. Потом все бросили эти лозунги и начали драться между собой
    Фото: TVC21 Глава представительства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий считает, что за годы проевропейского правления ...
    119
    Игорь Додон: Проблема Приднестровья близка к решению политическим путем
    Президент Игорь Додон считает, что проблема Приднестровья близка к решению политическим путем. Об этом он заявил в интервью, ...
    312
    Кодряну возмутился адресами электронной почты примэрии
    Временно исполняющий обязанности примара Кишинева Руслан Кодряну потребовал от муниципальных работников зарегистрировать ...
    136
    Молдова использовала более 80% льготной квоты на экспорт столового винограда в ЕС
    Менее чем за полтора месяца свыше 8 тыс. тонн молдавского винограда в рамках поставок по льготной квоте было отправлено ...
    100
    Андриан Канду: Европейская интеграция делается дома, посредством роста уровня жизни людей Молдовы
    Европейская интеграция делается здесь, дома, посредством роста уровня жизни людей Молдовы и улучшения эффективности ...
    392
    Михай Гимпу: Чем с ДПМ в коалиции, лучше в оппозиции
    Председатель Либеральной партии Михай Гимпу утверждает, что, чем в коалиции с Демократической партией в следующем парламенте, ...
    190
    Прокуроры вновь проводят обыски в мэрии
    Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Наццентра по борьбе с коррупцией провели сегодня утром обыски в столичном ...
    292
    Воронин: Я бы выдвинул свою кандидатуру в том одномандатном избирательном округе, где будет баллотироваться Игорь Додон
    В следующий парламент придут те, у кого много денег и делает много обещаний. Это произойдет из-за смешанной избирательной ...
    616
    Лянкэ: Ни у какого социалиста, либерала или либерал-демократа больше не должно быть шансов противостоять европейской интеграции
    Вице-премьер по европейской интеграции Юрий Лянкэ считает, что граждане дадут жесткую оценку "пощечине, которую ЛДПМ ...
    207
    Производителей могут обязать маркировать фрукты и овощи
    Комиссия по сельскому хозяйству и пищевой промышленности обсудила проект закона о контроле за соблюдением требований ...
    199

    • Дьяков: Очевидно, что ДПМ будет присутствовать в составе следующего парламентского большинства

    16.10.2018 09:42 TVC21 Новости - Политика

    Почётный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков заявляет, что не видит никакой проблемы в том, чтобы после парламентских выборов Демпартия вела переговоры с любой партией, которая заручится голосами граждан. По его словам, очевидно, что ДПМ будет присутствовать в составе следующего парламентского большинства. Заявления были сделаны в эфире передачи „Adevărul live”.

    Дьяков сказал, что каждая партия в ходе избирательной кампании ездит по стране и даёт населению конкретные обещания относительно зарплат, пенсий, развития экономики и т.д. Таким образом, попав в парламент, партии должны будут работать. Демократ не исключает того, что в следующем парламенте может быть создана коалиция между Партией социалистов и партией Платформа „Достоинство и правда”.

    Относительно заявлений непарламентских оппозиционных партий о том, что они не пойдут на коалицию с ДПМ, Думитру Дьяков говорит, что они „участвуют в избирательной кампании, критикуют власть и не должны соглашаться с властью”. „Они должны найти себе оппонента, врага, отталкиваясь от которого они могли бы выстроить свою предвыборную позицию. С другой стороны, я бы посоветовал им не только критиковать, но и предлагать нечто конструктивное”, - сказал почётный председатель ДПМ.

    Относительно выдвижения кандидатов для парламентских выборов Думитру Дьяков сообщил, что претенденты будут объявлены в ближайшее время. По словам политика, в настоящее время в ДПМ ведутся дискуссии с целью прийти к единому мнению о том, кто будет участвовать в выборах, а кто войдёт в состав правительства.

     

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca