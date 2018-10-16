Дьяков: Очевидно, что ДПМ будет присутствовать в составе следующего парламентского большинства

Почётный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков заявляет, что не видит никакой проблемы в том, чтобы после парламентских выборов Демпартия вела переговоры с любой партией, которая заручится голосами граждан. По его словам, очевидно, что ДПМ будет присутствовать в составе следующего парламентского большинства. Заявления были сделаны в эфире передачи „Adevărul live”.

Дьяков сказал, что каждая партия в ходе избирательной кампании ездит по стране и даёт населению конкретные обещания относительно зарплат, пенсий, развития экономики и т.д. Таким образом, попав в парламент, партии должны будут работать. Демократ не исключает того, что в следующем парламенте может быть создана коалиция между Партией социалистов и партией Платформа „Достоинство и правда”.

Относительно заявлений непарламентских оппозиционных партий о том, что они не пойдут на коалицию с ДПМ, Думитру Дьяков говорит, что они „участвуют в избирательной кампании, критикуют власть и не должны соглашаться с властью”. „Они должны найти себе оппонента, врага, отталкиваясь от которого они могли бы выстроить свою предвыборную позицию. С другой стороны, я бы посоветовал им не только критиковать, но и предлагать нечто конструктивное”, - сказал почётный председатель ДПМ.

Относительно выдвижения кандидатов для парламентских выборов Думитру Дьяков сообщил, что претенденты будут объявлены в ближайшее время. По словам политика, в настоящее время в ДПМ ведутся дискуссии с целью прийти к единому мнению о том, кто будет участвовать в выборах, а кто войдёт в состав правительства.