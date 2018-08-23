Ренато Усатый: Если протест гражданский, тогда он должен принадлежать гражданам, а не политикам

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Председатель политформирования "Наша партия" Ренато Усатый призывает своих сторонников присоединиться 26 августа к акции протеста, организованной ПДС, ППДП и ЛДПМ.
Во время прямого эфира в Facebook бывший мэр города Бельцы заявил, что протесты принадлежат народу, а не политическим партиям.
"Если протест гражданский, тогда он должен принадлежать гражданам, а не политикам", - сказал Ренато Усатый.
Поэтому он призвал своих сторонников принять участие в акции протеста от 26 августа.
"Те, кто поддерживают меня, выходите на протест как простые граждане, если будет много людей, тогда можно пойти до конца. Если на сцене будут что-то говорить против государственности Молдовы, то можете пощекотать их за ушами", - добавил лидер "Нашей партии".
В заключение Усатый отметил, что граждане должны выйти на протест и обеспечить тем самым проведение свободных и демократических выборов.