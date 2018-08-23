Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ренато Усатый: Если протест гражданский, тогда он должен принадлежать гражданам, а не политикам

    23.08.2018 16:36 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Председатель политформирования "Наша партия" Ренато Усатый призывает своих сторонников присоединиться 26 августа к акции протеста, организованной ПДС, ППДП и ЛДПМ.

    Во время прямого эфира в Facebook бывший мэр города Бельцы заявил, что протесты принадлежат народу, а не политическим партиям.

    "Если протест гражданский, тогда он должен принадлежать гражданам, а не политикам", - сказал Ренато Усатый.

    Поэтому он призвал своих сторонников принять участие в акции протеста от 26 августа.

    "Те, кто поддерживают меня, выходите на протест как простые граждане, если будет много людей, тогда можно пойти до конца. Если на сцене будут что-то говорить против государственности Молдовы, то можете пощекотать их за ушами", - добавил лидер "Нашей партии".

    В заключение Усатый отметил, что граждане должны выйти на протест и обеспечить тем самым проведение свободных и демократических выборов.

    Обновлено ( 23.08.2018 16:38 )  

       

       

       

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