Ренато Усатый: Если протест гражданский, тогда он должен принадлежать гражданам, а не политикам

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Председатель политформирования "Наша партия" Ренато Усатый призывает своих сторонников присоединиться 26 августа к акции протеста, организованной ПДС, ППДП и ЛДПМ.

Во время прямого эфира в Facebook бывший мэр города Бельцы заявил, что протесты принадлежат народу, а не политическим партиям.

"Если протест гражданский, тогда он должен принадлежать гражданам, а не политикам", - сказал Ренато Усатый.

Поэтому он призвал своих сторонников принять участие в акции протеста от 26 августа.

"Те, кто поддерживают меня, выходите на протест как простые граждане, если будет много людей, тогда можно пойти до конца. Если на сцене будут что-то говорить против государственности Молдовы, то можете пощекотать их за ушами", - добавил лидер "Нашей партии".

В заключение Усатый отметил, что граждане должны выйти на протест и обеспечить тем самым проведение свободных и демократических выборов.