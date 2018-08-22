Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Владимир Воронин: Молдова не состоялась как независимое государство
    Фото: TVC21 Бывший глава государства в период 2001-2009 годов, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин считает, ...
    45
    Молдавским полицейским компенсируют расходы на аренду жилья
    Фото: TVC21 Георгий Кавкалюк призвал всех полицейских, которые снимают жилье, заполнить и представить необходимые документы. ...
    53
    Кирилл Габурич: правительство не будет заключать нового соглашения с ОАО «Газпром» на поставку природного газа, пока не построит газопровод «Унгены - Кишинев»
    Фото: TVC21 Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич заявил, что молдавское правительство не будет заключать ...
    125
    Почетный караул представит Молдову на Параде в Киеве
    30 офицеров, прапорщиков и солдат из Почетного караула Национальной армии примут участие в Параде в Киеве по случаю Дня ...
    323
    Ирина Влах: Центральные власти не соблюдают особый статус Гагаузии
    Фото: TVC21 Центральные власти Республики Молдова не соблюдают особый статус Гагаузии, в частности, в том, что касается ...
    287
    ОБСЕ в Молдове обеспокоена учениями в Зоне безопасности
    Фото: TVC21 Миссия ОБСЕ в Молдове выражает свою обеспокоенность в связи с проведением Оперативной группой российских ...
    630
    Игорь Додон осудил решение правительства РМ покинуть Электроэнергетический совет СНГ
      Фото: TVC21 Правительство Молдовы в очередной раз намерено обострить отношения с Россией, принимая решение о выходе ...
    210
    Инвестиции в инфраструктуру - приоритет для правительства
    Фото: TVC21 481 км дорог в сёлах страны были уже построены или отремонтированы по программе «Хорошие дороги для Молдовы». ...
    725
    В течение двух месяцев полиция будет внимательнее следить за мотоциклистами
    В период с 15 августа по 15 октября текущего года Национальный инспекторат патрулирования (НИП) будет проводить на территории ...
    859
    В этом году снизились цены на винные сорта винограда
    Фото: TVC21 Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды рекомендует цену в 4,5 леев за ...
    244

    • Владимир Воронин: Молдова не состоялась как независимое государство

    22.08.2018 14:58 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Бывший глава государства в период 2001-2009 годов, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин считает, что Молдова не состоялась как независимое государство.

    Страна по-прежнему разделена, экономически и социально обанкротилась, захвачена коррумпированным элементами.

    „Независимость пришла неожиданно. Никто не ожидал, что группа предателей во главе с Горбачевым может развалить СССР. Все заявления, которые были сделаны или написаны так называемыми борцами за независимость и демократию, являются дешёвой демагогией. Следует отметить, что именно из-за „этих „борцов” Молдова как независимое государство не реализовалось”, - подчеркнул бывший глава государства.

    По его мнению, граждане не стали ничем более независимыми и, на самом деле, они дезориентированы национальными проектами, реализуемыми в стране. Таким образом, результат виден налицо через массовую эмиграцию, в некоторых случаях навсегда.

    Владимир Воронин утверждает, что в этих условиях невозможно прогнозировать будущее. „Это будущее может быть достигнуто только путем консолидации общества, которое представляем мы, граждане этой страны. Только так будут радикальные изменения, которые направят Молдову на путь развития действительно независимого государства”, - сказал лидер ПКРМ.

     

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca