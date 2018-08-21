Кирилл Габурич: правительство не будет заключать нового соглашения с ОАО «Газпром» на поставку природного газа, пока не построит газопровод «Унгены - Кишинев»

Фото: TVC21

Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич заявил, что молдавское правительство не будет заключать нового соглашения с ОАО «Газпром» на поставку природного газа в республику, пока не построит газопровод «Унгены - Кишинев». Сдача его в эксплуатацию позволит иметь альтернативный вариант обеспечения Молдовы газом из Европы, в частности, из Румынии. В настоящее время Молдова получает газ из России по заключенному 10 лет назад соглашению, срок действия которого Кишинев и Москва периодически продлевают.

Фото: TVC21

Кирилл Габурич заявил, что Молдова будет добиваться от «Газпрома» уступок в цене на газ после сдачи в эксплуатацию нового газопровода.

«Мы очень хотим, чтобы у нас как можно скорее стал доступным альтернативный газ. Тогда появится конкуренция, и все будут бороться за нас, как за клиента. И одни, и другие будут предлагать нам лучшие цены. Те, кто занимается продажами, хорошо знают, что нужно делать для того, чтобы клиент покупал именно у тебя. И тогда у нас будут развязаны руки, и мы будем знать – как вести дальнейшие переговоры с поставщиками», - сказал министр.

Первоначально молдавские власти намеревались построить газопровод «Унгены – Кишинев» к концу 2018 г. Однако после удачного поиска инвесторов и кредиторов, которые согласились оказать Молдове финансовую помощь в его прокладке, работы до сих пор не начались.Два крупнейших финансовых института Евросоюза – Европейский банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) и Европейский Инвестиционный Банк (ЕИБ) подписали с правительством РМ кредитные соглашения, согласно которым ЕБРР и ЕИБ выделяют кредиты по 40 млн. евро каждый. А Европейская Комиссия на реализацию данного проекта согласилась выделить правительству грант в размере 10 млн. евро.

Кроме газопровода в деле обеспечения Молдовы природным газом из альтернативных источников понадобятся также мощные газокомпрессорные станции, способные уравновесить давление в газотранспортных системах Молдовы и Румынии.

Существующий в настоящее время короткий газопровод «Яссы – Унгены», протяженность которого 43,2 км, был открыт в марте 2014 г. Его стоимость 26 млн. евро. После его прокладки стало очевидным, что необходим еще один газопровод «Унгены – Кишинев». Его приблизительная стоимость оценивается в 100-110 млн. евро.

Молдова потребляет вместе с Приднестровьем около 3 млрд. кубометров газа в год. Без левобережья Днестра, которое молдавские власти не контролируют с 1991 г., потребление газа в РМ составляет 1,2 млрд. кубов. Импорт газа осуществляет совместное молдо-российское предприятие «Молдовагаз», в котором «Газпром» владеет 50% плюс одна акция.

Власти Приднестровья уже продолжительное время не рассчитываются с «Газпром» за потребленный газ, поэтому долг Тирасполя в настоящее время превышает $6 млрд.

Через территорию Молдовы «Газпром» транзитом экспортирует газ на Балканы. В среднем его объем колеблется от 1,9 до 2,2 млрд. кубометров в год.