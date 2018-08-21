Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Кирилл Габурич: правительство не будет заключать нового соглашения с ОАО «Газпром» на поставку природного газа, пока не построит газопровод «Унгены - Кишинев»
    Фото: TVC21 Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич заявил, что молдавское правительство не будет заключать ...
    38
    Почетный караул представит Молдову на Параде в Киеве
    30 офицеров, прапорщиков и солдат из Почетного караула Национальной армии примут участие в Параде в Киеве по случаю Дня ...
    175
    Ирина Влах: Центральные власти не соблюдают особый статус Гагаузии
    Фото: TVC21 Центральные власти Республики Молдова не соблюдают особый статус Гагаузии, в частности, в том, что касается ...
    161
    ОБСЕ в Молдове обеспокоена учениями в Зоне безопасности
    Фото: TVC21 Миссия ОБСЕ в Молдове выражает свою обеспокоенность в связи с проведением Оперативной группой российских ...
    504
    Игорь Додон осудил решение правительства РМ покинуть Электроэнергетический совет СНГ
      Фото: TVC21 Правительство Молдовы в очередной раз намерено обострить отношения с Россией, принимая решение о выходе ...
    175
    Инвестиции в инфраструктуру - приоритет для правительства
    Фото: TVC21 481 км дорог в сёлах страны были уже построены или отремонтированы по программе «Хорошие дороги для Молдовы». ...
    606
    В течение двух месяцев полиция будет внимательнее следить за мотоциклистами
    В период с 15 августа по 15 октября текущего года Национальный инспекторат патрулирования (НИП) будет проводить на территории ...
    736
    В этом году снизились цены на винные сорта винограда
    Фото: TVC21 Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды рекомендует цену в 4,5 леев за ...
    211
    У бюджетников может появиться 9-дневный мини-отпуск
    В конце августа у бюджетников будет девятидневный мини-отпуск. С такой просьбой к премьеру обратилась конфедерация профсоюзов. ...
    281
    Кирилл Габурич высказался за диверсификацию экспорта
    Фото: TVC21 Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич высказался за диверсификацию молдавского экспорта. Как ...
    942

    • Кирилл Габурич: правительство не будет заключать нового соглашения с ОАО «Газпром» на поставку природного газа, пока не построит газопровод «Унгены - Кишинев»

    21.08.2018 11:25 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич заявил, что молдавское правительство не будет заключать нового соглашения с ОАО «Газпром» на поставку природного газа в республику, пока не построит газопровод «Унгены - Кишинев». Сдача его в эксплуатацию позволит иметь альтернативный вариант обеспечения Молдовы газом из Европы, в частности, из Румынии. В настоящее время Молдова получает газ из России по заключенному 10 лет назад соглашению, срок действия которого Кишинев и Москва периодически продлевают.

    Фото: TVC21

    Кирилл Габурич заявил, что Молдова будет добиваться от «Газпрома» уступок в цене на газ после сдачи в эксплуатацию нового газопровода.

    «Мы очень хотим, чтобы у нас как можно скорее стал доступным альтернативный газ. Тогда появится конкуренция, и все будут бороться за нас, как за клиента. И одни, и другие будут предлагать нам лучшие цены. Те, кто занимается продажами, хорошо знают, что нужно делать для того, чтобы клиент покупал именно у тебя. И тогда у нас будут развязаны руки, и мы будем знать – как вести дальнейшие переговоры с поставщиками», - сказал министр.
    Первоначально молдавские власти намеревались построить газопровод «Унгены – Кишинев» к концу 2018 г. Однако после удачного поиска инвесторов и кредиторов, которые согласились оказать Молдове финансовую помощь в его прокладке, работы до сих пор не начались.Два крупнейших финансовых института Евросоюза – Европейский банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) и Европейский Инвестиционный Банк (ЕИБ) подписали с правительством РМ кредитные соглашения, согласно которым ЕБРР и ЕИБ выделяют кредиты по 40 млн. евро каждый. А Европейская Комиссия на реализацию данного проекта согласилась выделить правительству грант в размере 10 млн. евро.
    Кроме газопровода в деле обеспечения Молдовы природным газом из альтернативных источников понадобятся также мощные газокомпрессорные станции, способные уравновесить давление в газотранспортных системах Молдовы и Румынии.
    Существующий в настоящее время короткий газопровод «Яссы – Унгены», протяженность которого 43,2 км, был открыт в марте 2014 г. Его стоимость 26 млн. евро. После его прокладки стало очевидным, что необходим еще один газопровод «Унгены – Кишинев». Его приблизительная стоимость оценивается в 100-110 млн. евро.
    Молдова потребляет вместе с Приднестровьем около 3 млрд. кубометров газа в год. Без левобережья Днестра, которое молдавские власти не контролируют с 1991 г., потребление газа в РМ составляет 1,2 млрд. кубов. Импорт газа осуществляет совместное молдо-российское предприятие «Молдовагаз», в котором «Газпром» владеет 50% плюс одна акция. 
    Власти Приднестровья уже продолжительное время не рассчитываются с «Газпром» за потребленный газ, поэтому долг Тирасполя в настоящее время превышает $6 млрд. 
    Через территорию Молдовы «Газпром» транзитом экспортирует газ на Балканы. В среднем его объем колеблется от 1,9 до 2,2 млрд. кубометров в год.

     

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca