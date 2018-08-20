Ирина Влах: Центральные власти не соблюдают особый статус Гагаузии

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Центральные власти Республики Молдова не соблюдают особый статус Гагаузии, в частности, в том, что касается равного формирования бюджета, и региону выделяются меньше денег, чем другим регионам страны.

Об этом заявила башкан Гагаузии Ирина Влах в рамках празднования 28-летия формирования Автономной республики Гагаузия, которое состоялось 19 августа 1990 года.

Ирина Влах утверждает, что в связи с этим, создается впечатление, что друзьями Гагаузии являются международные партнеры, такие как Турция, Россия, Туркмения, Европейский союз или Китай, с помощью которых были реализованы проекты по-настоящему ощутимые для людей. „К сожалению, Кишинев не воспринимает нашу автономию так, как ее воспринимают внешние друзья, есть непонимание, некий „бюрократический стоп”. Почему Кишинев не хочет доверять нам?„- задаётся вопросу Ирина Влах.

В рамках того же мероприятия председатель Народного собрания Гагаузии Владимир Кысса выразил благодарность ветеранам, которые внесли свой вклад в становление Республики Гагаузия и отметил, что без движения и единства гагаузского народа образование республики, а позже, получение автономии, не было бы возможным.

„Для того чтобы сохранить государственность, необходимо подготовить настоящих патриотов, за которыми будет стоять будущая государственность Гагаузии. Молдавский народ должен проявить понимание к тому, к чему стремится гагаузский народ, потому что гагаузская автономия стала надежной, якорем Республики Молдова”, - отметил Владимир Кысса.

По приглашению башкана Ирины Влах с рабочим визитом в Гагаузии находился и президент Игорь Додон. Он написал на своей странице в социальной сети, что принял участие в торжествах, организованных по случаю Дня Гагаузии, а также от имени Благотворительного фонда первой леди „От души” предложил ранцы детям, которые идут в первый класс.