Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • ОБСЕ в Молдове обеспокоена учениями в Зоне безопасности

    17.08.2018 11:14 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Миссия ОБСЕ в Молдове выражает свою обеспокоенность в связи с проведением Оперативной группой российских войск военных учений в Зоне безопасности 14 и 15 августа.

    Как сообщается в пресс-релизе организации, Миссия ОБСЕ направила своих сотрудников в соответствующую часть Зоны безопасности, но им помешали провести полный мониторинг учений.Миссия ОБСЕ призывает все стороны, вовлеченные в выполнение Соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования, всецело соблюдать положения соглашения и режим Зоны безопасности, а также соответствующие решения и положения ОКК. Это в интересах всех сторон.В соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова от 21 июля 1992 года, проведение военных учений в Зоне безопасности требует разрешения Объединенной контрольной комиссии (ОКК), что в этом случае не было сделано, уточнили в ОБСЕ.Оперативная группа российских войск провела в Зоне безопасности 14 и 15 августа военные учения, включающие форсирование реки.

    Обновлено ( 17.08.2018 11:24 )  

       

       

       

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