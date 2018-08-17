ОБСЕ в Молдове обеспокоена учениями в Зоне безопасности

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Миссия ОБСЕ в Молдове выражает свою обеспокоенность в связи с проведением Оперативной группой российских войск военных учений в Зоне безопасности 14 и 15 августа.

Как сообщается в пресс-релизе организации, Миссия ОБСЕ направила своих сотрудников в соответствующую часть Зоны безопасности, но им помешали провести полный мониторинг учений.Миссия ОБСЕ призывает все стороны, вовлеченные в выполнение Соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования, всецело соблюдать положения соглашения и режим Зоны безопасности, а также соответствующие решения и положения ОКК. Это в интересах всех сторон.В соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова от 21 июля 1992 года, проведение военных учений в Зоне безопасности требует разрешения Объединенной контрольной комиссии (ОКК), что в этом случае не было сделано, уточнили в ОБСЕ.Оперативная группа российских войск провела в Зоне безопасности 14 и 15 августа военные учения, включающие форсирование реки.