Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кирилл Габурич высказался за диверсификацию экспорта

    13.08.2018 18:30 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич высказался за диверсификацию молдавского экспорта. Как сообщила пресс-служба ведомства, об этом он заявил в ходе совещания по разработке и реализации мероприятий для продвижения экспорта, привлечения инвестиций и продвижения имиджа РМ.

    Министр отметил, что ряд мероприятий, направленных на достижение этих целей, предусмотрены в Национальной стратегии развития Молдовы – 2020.

    "Если мы хотим увеличить экспорт, мы должны сосредоточиться на каждой стране, проанализировать потребности рынка там и какие продукты мы можем предложить. В то же время, необходима структурная диверсификация экспорта. Это позволит нам знать, что мы производим и куда мы экспортируем, рынки, где мы можем быть конкурентоспособными", - сказал Габурич.

    Он подчеркнул, что власти и экспортеры не должны сосредотачиваться исключительно на сельском хозяйстве.

    "Мы должны продвигать и другие отрасли, в которых РМ имеет потенциал развития: легкую промышленность или автомобильный сектор. Сегодня молдавские продукты имеют более узкий спектр, чем спрос на внешних рынках. Мы хотим создать благоприятные условия для подрядчика, чтобы иметь возможность диверсифицировать экспортные товары, что может улучшить торговый баланс и создать хорошо оплачиваемые рабочие места", - заметил министр.

    Министерство экономики уже ориентировано на то, чтобы "перейти от модели роста, ориентированной на потребителя, к росту, направленному на привлечение инвестиций и развитие экспортных отраслей".

    Обновлено ( 13.08.2018 18:31 )  

       

       

       

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