Влад Цуркану: В настоящее время в унионистском лагере нет лидера

Аналитик считает, что в настоящее время в унионистском лагере нет лидера, но есть немало выдающихся людей, которых следует выявлять и поддержать всем движением. Лишь после этого следует начинать переговоры с ПДС и ППДП по вопросам совместного участия в выборах, высказал свое мнение Влад Цуркану.

Если эти переговоры не получатся, то у унионистов не будет другой альтернативы, кроме как баллотироваться по одномандатным округам и по спискам. „Опасность состоит в том, что те несколько партий, которые пытаются накапливать каким-то образом голоса проунионистских избирателей, все из них захотят приять участие в выборах. Этот сценарий лучше не допустить, чтобы не оказаться в аналогичной ситуации той, которая произошла на местных выборах в муниципии Кишинэу”, заявил Влад Цуркану.

„Унионисты должны определить группу лиц, которые смогли бы вести переговоры с нынешней уличной оппозицией с тем, чтобы унионисты были представлены в Парламенте. Думаю, это не столь важно, кто именно будут эти люди”, отметил Влад Цуркану.