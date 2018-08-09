Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Игорь Додон решил одобрить налоговую реформу, но признал ее недостатки

    09.08.2018 13:27 TVC21 Новости - Политика

    Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что одобрил пакет законов налоговой реформы, но признал, что проект является запоздалым и нуждается в доработке.

    Парламент Молдовы 26 июля принял в окончательном чтении пакет законов налоговой реформы, его поддержали 56-ю голосами. Пакет законов предусматривает ограничение полномочий Службы информации и безопасности, связанных с расследованием экономических преступлений, отмену штрафов за просрочку выплаты налогов и пошлин, снижение НДС для некоторых отраслей экономики и уменьшение налога социального страхования.

    Кроме того, физические лица могут добровольно заявить о незадекларированном имуществе, им достаточно будет указать источник дохода и уплатить сбор в размере 3% от стоимости имущества.

    "Я заявляю, что промульгирую эти законы, исходя из следующих соображений: эти меры могут придать импульс экономическому развитию страны, даже если они применены слишком поздно. Запоздалая реформа, хоть и содержит недостатки, которые будут устранены в дальнейшем, это лучше, чем постоянный беспорядок в области бюджетного и налогового администрирования", — написал Додон в четверг на своей странице в Facebook.

    Президент отметил, что принял во внимание комментарии местных и зарубежных экспертов. Он напомнил, что правительство отказалось проводить похожую реформу в 2007 году, а теперь власти исправляют ошибку. Додон полагает, что из-за ошибочной системы налогообложения из страны "уехали тысячи предпринимателей, что нанесло экономике тяжелый ущерб".

    "Считаю, что этот пакет законов являет собой хорошую предпосылку для более радикальных реформ, которые проведет правительство социалистов, придя к власти после выборов. Чтобы достичь намеченной цели, новая власть будет проводить эффективную политику в области налогового администрирования, которая будет способствовать капитализации результатов этой реформы, устранению нелояльной конкуренции (одни платят – другие нет), будет отменен налог на реинвестированную прибыль, введены изменения по поводу НДС в сельском хозяйстве", — полагает Додон.

    Планируется, что пакет законов налоговой реформы вступит в силу 1 октября 2018 года.

     

       

       

       

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