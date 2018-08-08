Андриан Канду: В августе начинается строительство газопровода Яссы-Кишинев

Строительство газопровода Яссы-Кишинев на участке Унгень-Кишинев начнется в текущем месяце, ближе ко Дню Независимости. Об этом сообщил председатель парламента Андриан Канду в ходе передачи „Loc de dialog”.

Глава парламента говорит, что другой важный проект, связанный с энергетической инфраструктурой, а именно электрическая взаимосвязь с ЕС, в том числе с Румынией, готов для реализации. В связи с этим Республика Молдова взяла кредит и получила несколько грантов. Речь идет об очень важном экономическом проекте более чем на 250 млн. евро, отметил Андриан Канду.

Он добавил, что в осенне-зимней сессии парламент имеет задолженность, для которой, как он надеется, будет найдено решение – изменения в Конституции в том, что касается цели европейской интеграции для Республики Молдова. „Парламентское большинство еще не имеет все голоса для изменения Конституции, поэтому мы должны обсудить этот вопрос. Я очень надеюсь, что нам удастся найти компромисс с парламентскими оппозиционными проевропейскими партиями ЛДПМ и ЛП, чтобы на следующий сессии внести изменения в Конституцию в этом вопросе”, - заявил Андриан Канду.