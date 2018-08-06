Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Павел Филип: Кто экономит на образовании - губит свое будущее
    Премьер-министр Павел Филип созвал на заседание председателей районов и ответственных лиц из образования, чтобы обсудить ...
    21
    Новая национальная стратегия обороны Молдовы вступила в силу без промульгации президента
    Фото: TVC21 Новая национальная Стратегия обороны Молдовы вступила в силу без промульгации президента. Документ, который ...
    360
    Игорь Додон: Я не хочу остаться в истории государства как президент, который никак не мог повлиять на ситуацию внутри страны
    Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что готов вывести людей на площадь или поднять вопрос о переходе к президентской ...
    110
    Андриан Канду: У нас нет голосов, чтобы включить «европейскую интеграцию» в Конституцию
    Включение в Конституцию РМ пункта о том, что евроинтеграция является вектором развития Молдовы остается задолженностью ...
    545
    ЕС против использования Молдовой безвизового режима для привлечения инвестиций в обмен на гражданство
    Фото: TVC21 Европейская комиссия считает, что «безвизовый режим со странами Европейского союза не следует использовать ...
    667
    Игорь Додон: Молдова заинтересована в альтернативных маршрутах поставки газа из России
    Молдова заинтересована в альтернативных маршрутах поставок российского газа, для чего, в частности, ведет строительство ...
    198
    Филип: Реформа местной администрации обеспечит комфорт граждан
    Ход подготовки к запуску реформы местной публичной администрации обсудили премьер-министр Павел Филип и группа экспертов ...
    273
    Гилецкий о краже миллиарда: Мои руки чисты
    Бывший депутат от Либерально-демократической партии и нынешний член парламентской Народно-европейской группы Валерий ...
    331
    Утверждена дата выборов в парламент
    Фото: TVC21 Парламентские выборы в Молдове состоятся 24 февраля 2019 года. Эту дату на сегодняшнем заседании законодательного ...
    471
    ПКРМ примет участие в предстоящих парламентских выборах
    Фото: TVC21 ПКРМ примет участие в предстоящих парламентских выборах, выдвинув своих кандидатов, как по партийным спискам, ...
    384

    • Павел Филип: Кто экономит на образовании - губит свое будущее

    06.08.2018 12:01 TVC21 Новости - Политика

    Премьер-министр Павел Филип созвал на заседание председателей районов и ответственных лиц из образования, чтобы обсудить подготовку учебных учреждений к новому учебному году.

    Ответственные лица из Министерства образования представили представителям МПА приоритеты в этом отношении. В том числе: эффективное использование публичных средств, создание оптимальных условий в школах и детских садах, предотвращение ситуаций риска для жизни и здоровья детей и учителей.

    Некоторые председатели районов отметили, что сталкиваются с нехваткой дидактических кадров, несмотря на то, что молодым специалистам предоставляется социальное жилье и пособия на содержание, а также другие пособия. В связи с этим, представители Министерства образования, культуры и исследований заявили, что в настоящее время они работают над программой смены имиджа учителей, которая повысит престиж профессии и привлечет специалистов в школы.

    Премьер-министр отметил, что в области образования был выявлен целый ряд ошибок с точки зрения подхода. «Нашей проблемой в образовании никогда не было отсутствие денег. Проблема состояла в том, что не было видения, не было организации. Если у нас будет четкое видение – найдем и деньги. Кто экономит на образовании - губит свое будущее», - подчеркнул он.

    Глава исполнительной власти также добавил, что образование является одним из трех основных приоритетов правительства, и власти будут продолжать инвестировать в качественное образование. Мы не можем себе позволить производить только рабочую силу. Мы должны производить и «мозги», людей, которые могли бы работать в отраслях с высокой добавочной стоимостью», - сказал Павел Филип.

     

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca