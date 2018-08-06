Павел Филип: Кто экономит на образовании - губит свое будущее

Премьер-министр Павел Филип созвал на заседание председателей районов и ответственных лиц из образования, чтобы обсудить подготовку учебных учреждений к новому учебному году.

Ответственные лица из Министерства образования представили представителям МПА приоритеты в этом отношении. В том числе: эффективное использование публичных средств, создание оптимальных условий в школах и детских садах, предотвращение ситуаций риска для жизни и здоровья детей и учителей.

Некоторые председатели районов отметили, что сталкиваются с нехваткой дидактических кадров, несмотря на то, что молодым специалистам предоставляется социальное жилье и пособия на содержание, а также другие пособия. В связи с этим, представители Министерства образования, культуры и исследований заявили, что в настоящее время они работают над программой смены имиджа учителей, которая повысит престиж профессии и привлечет специалистов в школы.

Премьер-министр отметил, что в области образования был выявлен целый ряд ошибок с точки зрения подхода. «Нашей проблемой в образовании никогда не было отсутствие денег. Проблема состояла в том, что не было видения, не было организации. Если у нас будет четкое видение – найдем и деньги. Кто экономит на образовании - губит свое будущее», - подчеркнул он.

Глава исполнительной власти также добавил, что образование является одним из трех основных приоритетов правительства, и власти будут продолжать инвестировать в качественное образование. Мы не можем себе позволить производить только рабочую силу. Мы должны производить и «мозги», людей, которые могли бы работать в отраслях с высокой добавочной стоимостью», - сказал Павел Филип.