Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Новая национальная стратегия обороны Молдовы вступила в силу без промульгации президента

    03.08.2018 17:04 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Новая национальная Стратегия обороны Молдовы вступила в силу без промульгации президента. Документ, который был утвержден парламентом 19 июля, опубликован в Monitorul official за подписью председателя парламента Андриана Канду.

    Советник президента по юридическим вопросам Максим Лебединский, который выполняет и обязанности пресс-секретаря президента пояснил, что документ утвержден решением парламента, но не принят как закон РМ.

    "Согласно законодательству, в этом случае не требуется промульгация Указом президента, а документ вступает в силу с момента опубликования", - сказал Лебединский.

    Ранее, президент Игорь Додон выразил недовольство проектом национальной Стратегии обороны. Он внес ряд предложений по внесению изменений в документ, однако все они были отклонены парламентом на стадии обсуждения в комиссиях. В день утверждения Стратегии Игорь Додон обнародовал документ под названием "Позиция Президента в отношении обеспечения безопасности РМ и её граждан посредством укрепления конституционного статуса постоянного нейтралитета страны".

    В отличие от президента, депутаты в утвержденной Стратегии признают необходимость сохранения нейтралитета РМ, но не делают акцент на его укрепление. Наоборот, в документе подчеркивается, что "нейтралитет означает не изолированность, а участие страны не только как потребителя безопасности, но и как активного участника в развитии международных отношений". 

    В Стратегии определены угрозы в области инфраструктуры, кибернетических атак, нелегальной миграции и торговли оружием, террористической деятельности, а также химических, биологических, радиационных и ядерных рисков. 

    Среди других рисков, числится и потенциальная угроза со стороны вооруженных формирований Приднестровья, а также присутствие российских вооруженных сил в Приднестровье. В частности отмечается, что "в восточном регионе РМ присутствует значительное число сепаратистских военных и военизированных сил, которые обладают существенной оперативной способностью, что подрывает и угрожает территориальной целостности страны".

    В документе также выражается озабоченность в связи с тем, что "существует возможность расширения зоны нестабильности из Украины к границам Молдовы".

    Согласно принятому документу Стратегия направлена на "консолидацию, развитие и модернизацию способности национальной системы обороны для адекватного ответа на угрозы и риски безопасности государства, а также на адаптацию нормативной базы к целям стратегии и на обеспечение финансирования национальной обороны".

     

       

       

       

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