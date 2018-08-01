Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андриан Канду: У нас нет голосов, чтобы включить «европейскую интеграцию» в Конституцию

    01.08.2018 13:39 TVC21 Новости - Политика

    Включение в Конституцию РМ пункта о том, что евроинтеграция является вектором развития Молдовы остается задолженностью парламентского большинства.

    Спикер Андриан Канду заявил, что сейчас в парламенте нет нужного числа голосов, чтобы принять это изменение.

    В то же время Канду выразил надежду, что по итогам дискуссии с коллегами из проевропейской оппозиции, парламенту удастся принять эту поправку в осенней сессии.

    В то же время председатель парламента ничего не сказал о другом проекте по внесению изменений в Конституцию — об изменении государственного языка с молдавского на румынский.

    Отметим, что две левые парламентские фракции — ПСРМ и ПКРМ — которые не хотят вносить изменения в Конституцию, обладают 30 голосами. Ещё 71 мандат принадлежит парламентскому большинству и проевропейской оппозиции — ЛП и ЛДПМ.

    ЛП и ЛДПМ — фракции, на которые Канду возлагает надежды, — ранее согласились со включением в Конституцию понятия «европейская интеграция». В свою очередь лидеры ДПМ признавали, что в их фракции нет единого мнения по поводу этого проекта.

     

       

       

       

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