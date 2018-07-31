Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • ЕС против использования Молдовой безвизового режима для привлечения инвестиций в обмен на гражданство

    31.07.2018 12:01 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Европейская комиссия считает, что «безвизовый режим со странами Европейского союза не следует использовать для привлечения инвестиций в обмен на предоставление гражданства». Об этом говорится в сообщении ЕК на запрос молдавского издания Newsmaker.

     

    В запросе по этому поводу журналисты спросили, какие риски несет программа получения гражданства через инвестиции, а также может ли эта программа поставить под угрозу безвизовый режим Молдовы с ЕС и Соглашение об ассоциации. 

    В ответ, пресс-службы ЕК сообщила, что ведомству известно, что «есть страны с безвизовым режимом с ЕС, которые реализуют схемы получения гражданства через инвестиции».

    «Независимо от действия безвизового режима, всех граждан пересекающих границу, проверяют на внешних границах ЕС, чтобы определить, соответствуют ли они правилам въезда в Евросоюз. Проводится также проверка через Шенгенскую информационную систему и национальные базы данных стран-членов ЕС»,- отметила Еврокомиссия. 

    Согласно сообщению, если что-то указывает на то, что путешественник может представлять риск для внутренней безопасности страны или общественного порядка любого из государств-членов ЕС, ему могут отказать во въезде.

    «К тому же, мы разрабатываем новые информационные системы, которые помогут пограничникам лучше проверять приезжающих в ЕС. К ним относятся Европейская информационная и авторизационная система путешественников (ETIAS) и система Въезда/Выезда (EES)», - говорится в сообщении ЕК.

    Ранее, молдавские СМИ и ряд экспертов высказывали опасения, что последние действия молдавских властей, в том числе закон о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции, может привести к отмене безвизового режима Молдовы с Евросоюзом, который действует с 27 апреля 2014 года.

     

       

       

       

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