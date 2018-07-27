Утверждена дата выборов в парламент

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Парламентские выборы в Молдове состоятся 24 февраля 2019 года. Эту дату на сегодняшнем заседании законодательного органа утвердили депутаты.

Грядущие парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. Это означает, что одна половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая - по одномандатным округам.

Избирательный порог для партий составляет 6%, а для избирательного блока - 8%.

Молдова перешла от пропорциональной к смешанной избирательной системе в июле 2017 года. Тогда за соответствующий законопроект проголосовали 74 депутата.