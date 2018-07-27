Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Утверждена дата выборов в парламент
    Фото: TVC21 Парламентские выборы в Молдове состоятся 24 февраля 2019 года. Эту дату на сегодняшнем заседании законодательного ...
    7
    ПКРМ примет участие в предстоящих парламентских выборах
    Фото: TVC21 ПКРМ примет участие в предстоящих парламентских выборах, выдвинув своих кандидатов, как по партийным спискам, ...
    61
    Гимпу: власти увидели, что европейские партнеры не оказывают финансовую помощь и делают что хотят
    Лидер ЛП Михай Гимпу сделал во время заседания парламента, заявления для прессы. Либерал заявил, что не исключает того ...
    186
    Майя Санду: Власти пытаются минимизировать последствия протестов
    Контрманифестации, организованные различными партиями и группами граждан - это ответ на национальное движение сопротивления. ...
    110
    Павел Филип: Впервые в Молдове прожиточный минимум не будет облагаться налогом
    Работники будут получать из зарплаты больше денег «на руки», а работодатели станут платить более низкие налоги ...
    192
    Владимир Воронин: Нам необходимо работать над улучшением отношений с Российской Федерацией как в экономическом, так и в стратегическом плане
    Лидер ПКРМ Владимир Воронин считает, что назначение Дмитрия Козака в качестве специального представителя России в Республике ...
    481
    Молдова и Россия могут активизировать торговлю сельхоз продукцией
    Фото: TVC21 Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдовы и Россельхознадзор организуют рабочую ...
    216
    Кирилл Габурич: Экономика находится в кризисе зрелости, и мы должно пройти красиво через этот период
    Фото: TVC21 Экономика Республики Молдова находится в кризисе зрелости и мы должно пройти красиво через этот период. Для ...
    710
    Владимир Воронин о республиканском стадионе: Слишком жирно для любого посольства
    Фото: TVC21 Председатель Партии коммунистов Владимир Воронин подтвердил "негативную позицию относительно передачи ...
    991
    Посольство США в Кишиневе призывает Молдову положить конец избирательному правосудию
    Посольство США в Кишиневе призвало Молдову положить конец избирательному правосудию, искоренить коррупцию и повысить ...
    1049

    • Утверждена дата выборов в парламент

    27.07.2018 13:20 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Парламентские выборы в Молдове состоятся 24 февраля 2019 года. Эту дату на сегодняшнем заседании законодательного органа утвердили депутаты.

    Грядущие парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. Это означает, что одна половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая - по одномандатным округам.

    Избирательный порог для партий составляет 6%, а для избирательного блока - 8%. 

    Молдова перешла от пропорциональной к смешанной избирательной системе в июле 2017 года. Тогда за соответствующий законопроект проголосовали 74 депутата.

     

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca