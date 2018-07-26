Гимпу: власти увидели, что европейские партнеры не оказывают финансовую помощь и делают что хотят

Лидер ЛП Михай Гимпу сделал во время заседания парламента, заявления для прессы. Либерал заявил, что не исключает того факта, что посредством законопроекта о добровольном декларировании и налоговом стимулировании №284 будет легализована кража миллиарда.

В связи с этим глава ЛП отметил, что деньги уже могли быть найдены, если бы к делу не было причастно правительство.

"Проект только что был представлен. Есть и хорошие вещи, которые помогут экономическим агентам. Но эти изменения в уголовном, налоговом кодексе вызывают много вопросов. Хочу сказать вам, что такая попытка узаконить кражу уже предпринималась. Не исключено, что этот миллиард может быть легализован в конце концов. Если бы правительство не было задействовано, к сегодняшнему дню деньги были бы найдены. Сегодня мы пригласили прокурора рассказать нам, почему не продвигается дело о краже миллиарда. Они увидели, что европейские партнеры не оказывают финансовую помощь и делают что хотят", - заявил Гимпу.

Напомним, граждане, которые не задекларировали до сих пор различную собственность, или же оформили ее на посредников, смогут легализовать свои ценности, заплатив единый налог в размере 2% от их стоимости.