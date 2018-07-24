Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Майя Санду: Власти пытаются минимизировать последствия протестов
    Контрманифестации, организованные различными партиями и группами граждан - это ответ на национальное движение сопротивления. ...
    14
    Павел Филип: Впервые в Молдове прожиточный минимум не будет облагаться налогом
    Работники будут получать из зарплаты больше денег «на руки», а работодатели станут платить более низкие налоги ...
    56
    Владимир Воронин: Нам необходимо работать над улучшением отношений с Российской Федерацией как в экономическом, так и в стратегическом плане
    Лидер ПКРМ Владимир Воронин считает, что назначение Дмитрия Козака в качестве специального представителя России в Республике ...
    195
    Молдова и Россия могут активизировать торговлю сельхоз продукцией
    Фото: TVC21 Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдовы и Россельхознадзор организуют рабочую ...
    129
    Кирилл Габурич: Экономика находится в кризисе зрелости, и мы должно пройти красиво через этот период
    Фото: TVC21 Экономика Республики Молдова находится в кризисе зрелости и мы должно пройти красиво через этот период. Для ...
    437
    Владимир Воронин о республиканском стадионе: Слишком жирно для любого посольства
    Фото: TVC21 Председатель Партии коммунистов Владимир Воронин подтвердил "негативную позицию относительно передачи ...
    712
    Посольство США в Кишиневе призывает Молдову положить конец избирательному правосудию
    Посольство США в Кишиневе призвало Молдову положить конец избирательному правосудию, искоренить коррупцию и повысить ...
    790
    Павел Филип прокомментировал выбор подрядчика для „Arena Chișinău”: Закон не нарушен
    Молодые люди уезжают из Молдовы не только из-за зарплат, но и из-за того, что им негде заниматься спортом, сказал сегодня ...
    299
    Кирилл Габурич: Нам достались плохие дороги, которые не ремонтировались годами
    Фото: TVC21 Нам достались плохие дороги, которые не ремонтировались годами. Проводя ремонтные работы в рамках программы ...
    892
    Михалко: Уважение верховенства закона было предварительным политическим условием оказания европейской помощи
    Как заявляет посол Европейского союза в Молдове Петер Михалко, ЕС ожидает, что молдавские власти найдут решение, которое ...
    357

    • Павел Филип: Впервые в Молдове прожиточный минимум не будет облагаться налогом

    24.07.2018 16:00 TVC21 Новости - Политика

    Работники будут получать из зарплаты больше денег «на руки», а работодатели станут платить более низкие налоги государству из фонда заработной платы.

    Это лишь несколько положений налоговой реформы, которая будет внедрена с 1 октября. Об этом заявил премьер-министр Павел Филипп после заседания Совета коалиции.

    «Мы снизим подоходный налог с физических лиц с 18 до 12 процентов путем введения единой ставки. Мы также приняли решение сократить вклад работодателя в бюджет государственного социального страхования на 5 процентных пунктов, с 23 до 18 процентов. Мы говорим исключительно о корпоративном секторе», - сказал глава Кабмина.

    Кроме того, более, чем в два раза будет увеличено ежегодное личное освобождение, а именно с 11 280 леев до 24 000 леев. «Таким образом, прожиточный минимум не будет облагаться налогом, что впервые происходит в нашей страны. Так, граждане, получающие зарплату до двух тысяч леев в месяц, больше не будут платить налоги. Меры, о которых я говорю, приведут к увеличению доходов работников на 6%, а работодателей - на 5% », - пояснил Павел Филип.

    Премьер сказал, что эти изменения автоматически приведут к увеличению доходов граждан. В то же время целью правительства является постепенное снижение налоговой нагрузки на зарплаты, что является одним из факторов, стимулирующих теневую экономику.

    Председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефан Крянгэ отметил, что реформы обсуждались с партнерами по развитию, включая МВФ и Всемирный банк. «Мы надеемся, что эта реформа, в первую очередь, положительно отразится на доходах граждан, которые будут расти. И у работодателей будет стимул для дальнейшего увеличения заработной платы», - сказал Штефан Крянгэ.

    Депутат также выразил убежденность в том, что феномен заработной платы в конверте быстро пойдет на спад, что приведет к легализации заработной платы и увеличению бюджетных доходов.

    Павел Филип также заявил, что сейчас разрабатывается реформа закона об оплате труда, который будет принят этой осень.  «Мы разработаем гораздо более справедливый механизм для граждан с точки зрения ежегодной индексации зарплат исходя из уровня инфляции. Таким образом, зарплаты будут устанавливаться на основе одинаковых принципов для всех работников, а основным критерием станет ценность и сложность должности», - пояснил глава правительства. Он сказал, что этот вопрос подробно обсуждаться осенью, чтобы обеспечить еще больший рост доходов населения.

     

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca