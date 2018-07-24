Павел Филип: Впервые в Молдове прожиточный минимум не будет облагаться налогом

Работники будут получать из зарплаты больше денег «на руки», а работодатели станут платить более низкие налоги государству из фонда заработной платы.

Это лишь несколько положений налоговой реформы, которая будет внедрена с 1 октября. Об этом заявил премьер-министр Павел Филипп после заседания Совета коалиции.

«Мы снизим подоходный налог с физических лиц с 18 до 12 процентов путем введения единой ставки. Мы также приняли решение сократить вклад работодателя в бюджет государственного социального страхования на 5 процентных пунктов, с 23 до 18 процентов. Мы говорим исключительно о корпоративном секторе», - сказал глава Кабмина.

Кроме того, более, чем в два раза будет увеличено ежегодное личное освобождение, а именно с 11 280 леев до 24 000 леев. «Таким образом, прожиточный минимум не будет облагаться налогом, что впервые происходит в нашей страны. Так, граждане, получающие зарплату до двух тысяч леев в месяц, больше не будут платить налоги. Меры, о которых я говорю, приведут к увеличению доходов работников на 6%, а работодателей - на 5% », - пояснил Павел Филип.

Премьер сказал, что эти изменения автоматически приведут к увеличению доходов граждан. В то же время целью правительства является постепенное снижение налоговой нагрузки на зарплаты, что является одним из факторов, стимулирующих теневую экономику.

Председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефан Крянгэ отметил, что реформы обсуждались с партнерами по развитию, включая МВФ и Всемирный банк. «Мы надеемся, что эта реформа, в первую очередь, положительно отразится на доходах граждан, которые будут расти. И у работодателей будет стимул для дальнейшего увеличения заработной платы», - сказал Штефан Крянгэ.

Депутат также выразил убежденность в том, что феномен заработной платы в конверте быстро пойдет на спад, что приведет к легализации заработной платы и увеличению бюджетных доходов.

Павел Филип также заявил, что сейчас разрабатывается реформа закона об оплате труда, который будет принят этой осень. «Мы разработаем гораздо более справедливый механизм для граждан с точки зрения ежегодной индексации зарплат исходя из уровня инфляции. Таким образом, зарплаты будут устанавливаться на основе одинаковых принципов для всех работников, а основным критерием станет ценность и сложность должности», - пояснил глава правительства. Он сказал, что этот вопрос подробно обсуждаться осенью, чтобы обеспечить еще больший рост доходов населения.