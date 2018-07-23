Владимир Воронин: Нам необходимо работать над улучшением отношений с Российской Федерацией как в экономическом, так и в стратегическом плане

Лидер ПКРМ Владимир Воронин считает, что назначение Дмитрия Козака в качестве специального представителя России в Республике Молдова является «очень правильным» решением, которое будет способствовать установлению конструктивных отношений с Российской Федерацией.

«Отношения между Республикой Молдова и Россией значительно ухудшились во всех аспектах: политическом, экономическом, социальном и т.д. Я считаю, что руководство Российской Федерации приняло очень верное решение. В Молдову приезжает новый посол, и в то же время приезжает другой высокопоставленный чиновник, занимающий должность министра – г-н Патрушев. Я считаю, что это очень конкретная мера со стороны России. Как это повлияет на урегулирование приднестровского конфликта, будет видно. Даже если в указе конкретизируется, что г-н Козак будет заниматься экономическими отношениями, я думаю, что он внесет свой вклад и решение приднестровского конфликта. Российская Федерация имеет конструктивные и нормальные отношения со всеми странами СНГ. Молдова является членом СНГ, и Российская Федерация в качестве одного из государств-основателей этой структуры заинтересована в хорошем развитии отношений», – подчеркнул Владимир Воронин. На вопрос, может ли Дмитрий Козак вернуться к тому меморандуму об основных принципах государственной структуры, разработанному Российской Федерацией, Владимир Воронин ответил: «Додон сказал после возвращения из Москвы, что времена изменились. Поэтому посмотрим, как будет развиваться ситуация. Этот процесс зависит от всех тех, кто участвует в процессе урегулировании приднестровского конфликта и реинтеграции страны. Эффективность формата 5+2 упала. В настоящее время невозможно посадить Россию и Украину за один стол переговоров. Это общая стагнация. Не так давно в Вене прошла формальная встреча, завершившаяся ничем. Необходимо искать другие форматы, другие способы. Я предложил, чтобы мы начали прямые переговоры с Россией. Я приветствовал назначение Козака представителем президента Российской Федерации в Республике Молдова. Это дает нам возможность перейти к прямым переговорам по всем вопросам. Нам необходимо работать над улучшением отношений с Российской Федерацией как в экономическом, так и в стратегическом плане».

