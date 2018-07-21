Кирилл Габурич: Экономика находится в кризисе зрелости, и мы должно пройти красиво через этот период

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Экономика Республики Молдова находится в кризисе зрелости и мы должно пройти красиво через этот период. Для этого необходимо, чтобы государство было более открытым для инвестиций. Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич в ходе передачи „Fabrika”.

По результатам рабочей поездки членов правительства в район Тараклия, министр Габурич отметил, что Республика Молдова должна открыть широко ворота для иностранных инвесторов, потому что важно, чтобы были открыты новые рабочие места не только в Кишиневе, но и в регионах. Например, в районе Тараклия строится новый завод, на котором будут работать более тысячи человек. Министр отметил, что не легко привлечь инвесторов, однако Республика Молдова имеет несколько преимуществ, одним из которых является область, в которой она находится. Еще одним преимуществом, по словам министра, являются свободные экономические зоны, которые дают ряд налоговых льгот для инвесторов. „В этом году у нас есть программа для тех, кто открывает более 100 рабочих мест. Это некие субсидии для компаний”, - сказал Кирилл Габурич.

Говоря об инфраструктуре, министр экономики и инфраструктуры сказал, что хотел бы, чтобы весь общественный районный транспорт был оборудован ремнями безопасности.

Министр просвещения, культуры и науки Моника Бабук утверждает, что население района Тараклия, начиная с педагогов и заканчивая представителями местных органов власти, очень сильно заинтересовано в политиках государства по изучению румынского языка. Министр сказала, что в ходе поездки в Тараклию обсуждался вопрос об оплате труда технического персонала дошкольных и школьных учреждений, зарплаты которых иногда не превышают тысячу леев. „Была отмечена нехватка педагогических кадров, что является общей проблемой для системы образования в Республике Молдова. У нас сегодня есть 2032 вакансий в сфере образования. Все говорят, что приходит мало молодых специалистов, и что лишь немногие из них пришли в последние годы в систему образования в Тараклии”, - заявила министр.

Моника Бабук добавила, что в Тараклии обсуждался вопрос о создании центра болгарской культуры для изучения и сохранения болгарских традиций, культуры и истории.