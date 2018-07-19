Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Владимир Воронин о республиканском стадионе: Слишком жирно для любого посольства

    19.07.2018 14:13 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Председатель Партии коммунистов Владимир Воронин подтвердил "негативную позицию относительно передачи территории Республиканского стадиона в центре Кишинева посольству США".

    Он заявил об этом накануне на встрече с Послом США в Молдове Джеймсом Петтитом, который подчеркнул, что "процесс приобретения нового здания для посольства является транспарентным и будет осуществляться в соответствие с рыночной ценой".

    Дипломат заверил, что целью США является "улучшение жизни людей, процветание и развитие демократии в Республике Молдова". Ранее Воронин говорил, что не только это посольство не может претендовать на этот участок, но и любое другое дипломатическое представительство. 

    "Слишком жирно для любого посольства. Возьмите все посольства и посмотрите, как они расположены. То, что над посольством Франции могут построить дом, так что будет закрывать солнце, - ничего, а здесь им предлагают огромный квартал и для чего? Есть и другие участки в Кишиневе. Кто-кто, а американцы в состоянии заплатить за снос. А здесь даже ничего не надо сносить, центр Кишинева, все коммуникации здесь", - говорил экс-президент в начале июня, назвав намерение правительства стремлением угодить американским партнерам. 

    Обсуждая с американским дипломатом политическую и социально-экономическую ситуацию в Молдове, он назвал ее тревожной. 

    "Государство является захваченным, царит повальная коррупция и беспредел. К тому же, свою деструктивную роль оказывают поддерживаемые властью идеи по объединению с Румынией", - считает Воронин.

    По его словам, Партия коммунистов - "единственная политическая сила, которая, находясь у власти (2001-2009 гг. - "И."), смогла показать на деле, как развивать страну и укреплять молдавскую государственность, без кредитов и грантов". 

    "Сегодня демократы так активно берут внешнюю финансовую помощь по той причине, что они - временщики. Они осознают, что проценты по полученным кредитам, в том числе от МВФ и Всемирного банка, придется возвращать не им - долг падет грузом на плечи следующей власти, как это произошло в случае с приходом ПКРМ в 2001 г.", - сказал он.

    Согласно сообщению, Воронин "высоко оценил прошедшую в Хельсинки встречу президентов России и США".

    Правительство Молдовы накануне приняло постановление, которым разрешило полный снос Республиканского стадиона и продажу земельного участка для строительства нового здания посольства США. Общая площадь земли составляет 5,18 га в центральной части Кишинева. Спортивные сооружения внутри стадиона были снесены еще в 2007 году, когда президентом был Владимир Воронин. Он обещал тогда, что уже к 2009 году на месте старого стадиона появится ультрасовременная футбольная арена. За прошедшие 11 лет стадион, от которого остался только забор и центральная арка, зарос бурьяном и ничего не было построено.

     

       

       

       

       

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