Посольство США в Кишиневе призывает Молдову положить конец избирательному правосудию

Посольство США в Кишиневе призвало Молдову положить конец избирательному правосудию, искоренить коррупцию и повысить прозрачность судебной системы. Сообщение об этом было опубликовано дипломатическим учреждением на его странице в facebook.

«Сильные и независимые институты правосудия необходимы для защиты верховенства закона, поддержания доверия граждан и привлечения инвестиций. Посольство США оказало широкую поддержку молдавскому сектору правосудия в целях содействия европейской интеграции, в том числе, визит в мае двух федеральных судей США, которые обсудили с молдавскими судьями вопросы судебной этики и юридических аргументов.

«Мы призываем Молдову положить конец избирательному правосудию, устранить коррупцию и повысить прозрачность судебной системы, чтобы обеспечить светлое европейское будущее», - говорится в послании посольства.