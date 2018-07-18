Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Посольство США в Кишиневе призывает Молдову положить конец избирательному правосудию

    18.07.2018 01:04 TVC21 Новости - Политика

    Посольство США в Кишиневе призвало Молдову положить конец избирательному правосудию, искоренить коррупцию и повысить прозрачность судебной системы. Сообщение об этом было опубликовано дипломатическим учреждением на его странице в facebook.

    «Сильные и независимые институты правосудия необходимы для защиты верховенства закона, поддержания доверия граждан и привлечения инвестиций. Посольство США оказало широкую поддержку молдавскому сектору правосудия в целях содействия европейской интеграции, в том числе, визит в мае двух федеральных судей США, которые обсудили с молдавскими судьями вопросы судебной этики и юридических аргументов.

    «Мы призываем Молдову положить конец избирательному правосудию, устранить коррупцию и повысить прозрачность судебной системы, чтобы обеспечить светлое европейское будущее», - говорится в послании посольства.

     

       

       

       

       

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