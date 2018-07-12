Олег Рейдман: Все изменения избирательного кодекса, принятые после 2010 года, нужно отменить

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Не было бы жалобы в суд от ПСРМ – не было бы отмены результатов выборов мэра Кишинёва, уверен депутат-коммунист Олег Рейдман.

С соответствующим заявлением парламентарий выступил на сегодняшнем пленарном заседании законодательного органа, комментируя пафосные заявления социалистов о том, что их «лишили демократии». По мнению политика, все изменения, внесённые в Кодекс о выборах после 2010 года, следует отменить и вернуть электоральной системе прежнюю рабочую структуру.

«Если ты жалуешься на юстицию – нечего на неё рассчитывать. Не было бы жалобы – не было бы отмены выборов! Что бы суд рассматривал, если бы не было этой жалобы? На чём бы он основывался, принимая своё решение? На мнениях местных наблюдателей, на мнениях международных наблюдателей, на мнениях гражданского общества и так далее. Правильно? Поэтому тот, кто с пафосом с трибуны пытается говорить, что их лишили демократии и так далее, должны подумать о том, что они это сделали собственными руками. Следующий вопрос – о комиссии по изменению избирательного законодательства, которую они собираются создавать. Я считаю, вопрос очень простой. Все изменения избирательного кодекса, принятые после 2010 года, нужно отменить и перенести ещё на один электоральный цикл. Потому что, как вы видите по предыдущей истории, избирательный кодекс работал, никогда не было с ним проблем! Единственное что обсуждалось всякий раз перед выборами – это электоральный порог. Поэтому нет нужды искать этих «блох»: что повлияло именно на это решение или на другое решение. Вернуть нужно избирательную систему в состояние, к которому готово общество и которое имело место до 2010 года», - заявил Олег Рейдман.