Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Юрий Лянкэ: Сближение с ЕС должно продолжаться, несмотря на текущую ситуацию

    12.07.2018 14:26 TVC21 Новости - Политика

    Фото:TVC21

    Вице-премьер по европейской интеграции Юрий Лянкэ на встрече с послами Республики Молдова за рубежом подчеркнул, что нашей стране следует еще больше работать над углублением отношений с ЕС.

    В своем приветствии Юрий Лянкэ вновь отметил, что европейская интеграция является основным приоритетом Республики Молдова. В то же время, вице-премьер перечислил задачи, установленные на 2018 год, среди которых поддержание разностороннего диалога с ЕС, реализация положений Соглашения об ассоциации с ЕС, приведение национального законодательства к европейским стандартам, углубление сотрудничества с государствами-членами «Восточного партнерства», и др, сообщает moldpres.md со ссылкой на Управление правительства по коммуникациям и протоколу. 

    «Для Республики Молдова нет другого пути, кроме интеграции в Европейский союз. Мы должны приложить все усилия для достижения этой цели. Несмотря на текущую ситуацию в отношениях между Брюсселем и Кишиневом, нам следует сосредоточиться на их углублении, во имя интересов граждан нашей страны», - заявил вице-премьер Юрий Лянкэ.

    В ходе переговоров с молдавским дипломатами были определены задачи, приоритеты и перспективы развития диалога с Европейским союзом.

     

       

       

       

       

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