Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кирилл Габурич: Минэкономики разрабатывает сеть «цифровых послов»

    11.07.2018 15:58 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич принял участие в отраслевой встрече с послами Республики Молдова за рубежом, где заявил, что в ближайшем будущем появится сеть «цифровых послов» Республики Молдова за рубежом, которая «будет способствовать интеграции на глобальном рынке высоких технологий и привлекать инвесторов».

    «Для обеспечения необходимого уровня продвижения достижений и возможностей нашей страны в области информационных технологий, Министерство экономики и инфраструктуры готовит инициативу по созданию сети цифровых послов Республики Молдова за рубежом.  Она призвана облегчить интеграцию на глобальном рынке высоких технологий путем привлечения инвестиций», – объяснил Кирилл Габурич.

    Обновлено ( 11.07.2018 16:00 )  

       

       

       

       

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