Кирилл Габурич: Минэкономики разрабатывает сеть «цифровых послов»

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Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич принял участие в отраслевой встрече с послами Республики Молдова за рубежом, где заявил, что в ближайшем будущем появится сеть «цифровых послов» Республики Молдова за рубежом, которая «будет способствовать интеграции на глобальном рынке высоких технологий и привлекать инвесторов».

«Для обеспечения необходимого уровня продвижения достижений и возможностей нашей страны в области информационных технологий, Министерство экономики и инфраструктуры готовит инициативу по созданию сети цифровых послов Республики Молдова за рубежом. Она призвана облегчить интеграцию на глобальном рынке высоких технологий путем привлечения инвестиций», – объяснил Кирилл Габурич.