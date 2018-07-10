Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Павел Филип: прежде всего мы хотим перенять европейские принципы, подходы и ценности

    10.07.2018 14:49 TVC21 Новости - Политика

    Чтобы проводить эффективную внешнюю политику, необходимо учитывать общую международную ситуацию, а также внешнюю и внутреннюю политику, которые обе должны быть направлены на благо граждан.

    Такое заявление сделал премьер-министр Павел Филип на ежегодном Совещании молдавской дипломатии, организованном МИДЕИ, которое проходит в период с 9 по 11 июля. По словам премьера, молдавская дипломатия должна быть активной, продвигать интересы Республики Молдова и инвестиционные возможности.

    „Наша цель состоит в том, чтобы граждане, в результате нашей работы, как правительства, и вашей, как представителей правительства за рубежом, жили лучше. И мы не зря выбрали европейский вектор, это наша единственная цель, и прежде всего мы хотим перенять европейские принципы, подходы и ценности”. Премьер-министр отметил, что Республика Молдова поддерживает очень хорошие отношения как с соседними государствами, так и на региональном уровне, в рамках Восточного партнёрства. В качестве недавнего дипломатического успеха премьер указал на принятие ООН Резолюции о выводе иностранных войск с территории Республики Молдова.

    Глава кабмина выразил несогласие с недавним принятием Европейским парламентом резолюции, как шагом, имеющим под собой политические мотивы. В то же время Павел Филип подчеркнул, что предоставление новых финансовых траншей Международным валютным фондом и Всемирным банком свидетельствует о доверии к Кишинёву и является объективной оценкой того, что макроэкономическая ситуация в стране стабилизировалась. Глава исполнительной власти сообщил, что осуществляемые правительством реформы, особенно в банковском секторе, в судебной системе, в области бизнес-среды и в приднестровском сегменте, будут продолжены с той же интенсивностью. „Всё, что обязалось сделать это правительство, было выполнено. И в сфере правосудия мы будем работать активнее, потому что развитое государство невозможно без обеспечения верховенства закона”, - подчеркнул Павел Филип.

    Павел Филип отметил, что ключевая роль во внешней политике принадлежит общению, а для обеспечения эффективного общения на внешней арене следует очень хорошо понимать внутреннюю ситуацию, чтобы не оставалось места для ошибочных представлений, основанных на спекуляциях и толкованиях, вызванных дезинформацией политического характера. Так, премьер поручил послам тщательно изучать текущую ситуацию в стране и продвигать интересы Республики Молдова и инвестиционные возможности.

     

       

       

       

       

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