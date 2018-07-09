Константин Старыш: Повлиять на этот режим сможет только общенациональная стачка

Либо принцип законности и демократии есть, и он в равной степени относится ко всем гражданам, ко всему обществу, ко всем участникам политического процесса, либо этого нет. И вот «этого нет» длится, начиная с 2009 года, с тех пор как возобладал принцип «демократии не для всех» во имя «чего-то светлого».

Хоть как-то повлиять на захвативший государство режим сможет лишь всеобщий саботаж этой власти, не просто протесты, а общенациональная стачка, - считает секретарь ЦК ПКРМ, депутат парламента Константин Старыш. Своим мнением он поделился в программе «Вечерний разговор».

«Всеобщая стачка, саботаж... То есть отказ от уплаты налогов – массовый, до 100% людей, отказ от оплаты коммунальных услуг. Отказ от своих отношений с захваченным государством... Но это невозможно. Нет политического лидера, который рискнул бы такое предложить, и нет общества, которое согласится пойти на это. Это был бы, наверное, единственный более-менее эффективный способ, но он не реалистичен», - отметил депутат. По его предположению, нынешняя власть выслуживается перед Вашингтоном, чтобы обезопасить себя от возможной «цветной революции», и именно с этим отчасти связано решение Санду и Нэстасе о приостановлении протестов.

«Я думаю, что они продолжат декларировать приверженность европейскому курсу, но при этом играя на противоречиях между Брюсселем и Вашингтоном, будут делать выбор в пользу Вашингтона. Европейский союз не организовывал «цветных революций», а США организовывали. Поэтому если себя обезопасить в Вашингтоне, то Майя Санду не получит приказ из посольства... Если нынешняя власть убедит Вашингтон в своей готовности продолжать тот же курс... это не проевропейский курс, это антироссийский курс, даже я бы сказал показушно-декларативный антироссийский курс, чего достаточно, тогда Майя Санду не получит команду свергать режим. Я думаю, эта пауза в протестном движении в огромной степени связана с этим. С тем, что нет такой команды и нет пока такой поддержки. Хотя повода лучше найти нельзя!»