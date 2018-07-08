Юрий Лянкэ: Аннулирование результатов выборов обходится дорого

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Юрие Лянкэ прокомментировал резолюцию, принятую вчера в Европарламенте. В этой связи он отметил, что решение о недействительности выборов «обойдется нам очень дорого».

«Как я уже говорил, решение о признании недействительными выборов обойдется нам очень дорого, и мы уже видим, что первая цена была уплачена. И дело не только в деньгах, но и в политической поддержке, которая необходима для продвижения реформ, написал Лянкэ.

Это не первый раз, когда из-за судебного решения пропадают сотни часов тяжелой работы. Первый транш должен был уже поступить на счета нашей страны, но имеет, что имеем. Пока судьи будут принимать арбитражные решения, у этой страны нет шансов.

Судьи не могут жаловаться, что они запуганы, потому что они имеют все свободы, гарантированные законом и Конституцией. Они уверенно находятся в своем кресле и не могут даже быть наказаны за административные нарушения (превышение скорости движения, например), имеют хорошую зарплату, есть все условия для принятия решений на основе закона и демократических принципов.

Теперь все наше внимание должно быть сосредоточено на гармонизации избирательного законодательства и, самое главное, на реформе правосудия, в том числе при поддержке наших западных партнеров. В противном случае у нашей страны нет никаких шансов. Силы изменятся, но проблемы будут такими же", - написал Лянкэ на своей странице в Facebook.