Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Парламент создаст рабочую группу для изменения законодательства о выборах

    06.07.2018 17:44 TVC21 Новости - Политика

    Парламент создаст рабочую группу для изменения законодательства о выборах. Спикер Андриан Канду заявил сегодня в ходе брифинга, что конкретные предложения по этому вопросу будут проанализированы в сентябре.

    Председатель парламента выступил с такой инициативой после того, как Европейский парламент порекомендовал отложить первый трашн финансовой помощи Молдове в результате решения судебных инстанций Кишинева о непризнании итогов выборов 3 июня.

    - Группа должна будет проанализировать законодательство о выборах, чтобы затем представить выводы и предложения на пленуме парламента для того, чтобы, если это необходимо, внести изменения или уточнения в некоторые вопросы, касающиеся дня тишины, дня выборов, мобилизации против призыва к электоральной агитации в день голосования, - заявил Андриан Канду.

    Спикер также заявил, что власти продолжат внедрение реформ, начатых в 2016 году.

    - Все обязательства, реформы, предпринятые действия будут продолжены. Все законопроекты — тоже. То, что случилось в Брюсселе или Страсбурге, не остановит нас от завершения того, что начали. Запущенные социальные и экономические проекты, все продолжим. Напомним, что резолюция, принятая вчера Европейским парламентом, рекомендует Еврокомиссии отложить макрофинансовую помощь и бюджетную поддержку нашей стране.

    Дебаты проходили в почти пустом зале и не вызвали интереса европарламентариев.

     

       

       

       

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