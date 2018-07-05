Михай Гимпу: Лидеры протестов намерены заменить одного олигарха на другого

Людьми, вышедшими на последние протесты, манипулируют "олигархические группы Плахотнюка и Цоп", а лидеры протеста стремятся сменить одного олигарха на другого. Такого мнения придерживается председатель Либеральной партии Михай Гимпу.

"Гражданами манипулируют в борьбе между олигархическими группами, пройдет какое-то время, и они убедятся в том, что замена одного олигарха другим будет не в их пользу, а также не принесет ничего, на что они рассчитывали", - сказал Гимпу.

Вместе с тем, он считает, что людьми легко манипулировать, поскольку они бедны и находятся в отчаянном положении. "Эта группа, которая сейчас говорит, что вернет правосудие людям, не изменит ничего, потому что они относятся к тем, кто совершил эту несправедливость, запустив руки в карманы граждан", - заявил либерал.

Гимпу также выразил сожаление в связи с тем, что европейские чиновники теряют доверие к Молдове и даже приостанавливают финансовую поддержку граждан. Гимпу полагает, что если нынешняя власть будет действовать подобным образом, то Международный валютный фонд прекратит финансирование.