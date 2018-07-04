Йоханнес Хан о макрофинансовой помощи Молдове: Ситуация пока слишком накалена и неясна, чтобы принимать такие решения

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Европейскиq комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан уверяет, что ЕС внимательно следит за событиями в Республике Молдова и подчеркнул важность соблюдения демократических норм и стандартов. Об этом он заявил во время встречи в Страсбурге с премьер-министром Павлом Филипом и председателем парламента Андриан Канду. Стороны обсудили нынешние отношения между Республикой Молдова и ЕС, реформы правосудия и программы по оказанию финансовой помощи нашей стране.

На встрече отдельно обсуждалась проблема предоставления Молдове макрофинансовой помощи со стороны ЕС. Еврокомиссар Йоханнес Хан заявил, что решение о предоставлении первого транша или о его приостановлении еще не принято. По его словам, ситуация пока слишком накалена и неясна, чтобы принимать такие решения. Ситуация должна быть спокойно рассмотрена, потому что есть много знаков вопроса.

Также на встрече обсуждался вопрос с непризнанием результатов выборов мэров Кишинева. Премьер-министр сообщил о создании рабочей группы, в состав которой вошли представители правительства и парламента, которая рассмотрит избирательное законодательство и устранит упущения, что привели к создавшейся ситуации. Группа будет изучать опыт других европейских стран и получит экспертную помощь от Совета Европы. Премьер-министр Павел Филип заверил, что ЕС будет регулярно проинформирован о решениях, которые будут обсуждаться в рамках рабочей группы.