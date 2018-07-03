Владимир Воронин: пришло время осознать, что самым ценным документом является избирательный бюллетень

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Председатель ПКРМ Владимир Воронин ответил на вопрос: Чем, по Вашему мнению, закончатся парламентские выборы, и каким Вы видите будущее Республики Молдова?

«В ходе выборов политические партии конфликтуют, и я бы не сказал, что из-за доктрин, больше это персонифицированные конфликты. Но мы, все политические партии без исключения, не делаем самого главного – не воспитываем граждан с политической точки зрения. Политическое сознание наших граждан очень примитивно, люди голосуют за пустые обещания, интересы, позволяют себя подкупить. Пришло время осознать, что самым ценным документом для граждан является избирательный бюллетень. Может даже дороже паспорта или удостоверения личности. Если мы, политики, не будем продвигать эту идею среди избирателей, ситуация у нас останется такой же, как сейчас, а может быть еще хуже. Что мы видели за 9 лет: украдены миллиарды, всеобщая нищета, отток населения, бандитизм, преступления и т.д. и т. п. Можно ли и дальше это терпеть?», – завил Воронин.



По его словам, «в день выборов избиратель, посредством избирательного бюллетеня решает свою судьбу, и не только свою, и своей семьи, но и всей страны». «Нам не следует работать с избирателями только во время избирательной кампании, набрасываться на них и обещать много всего. Мы должны подходить к проблеме конструктивно – быть честными с избирателями, что, собственно, и делают структуры нашей партии, то есть мы – коммунисты. И очень важно после выборов не забывать своих предвыборных обещаний и людей с их насущными проблемами. Жизнь продолжается и после выборов, появляются новые проблемы, ситуации. Это обязывает народных избранников быть все время и разумом, и совестью, наравне с требованиями общества и каждого гражданина», – добавил глава ПКРМ.