Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Владимир Воронин: пришло время осознать, что самым ценным документом является избирательный бюллетень
    Фото: TVC21 Председатель ПКРМ Владимир Воронин ответил на вопрос: Чем, по Вашему мнению, закончатся парламентские ...
    12
    Жители левобережья Днестра могут заранее зарегистрироваться на выборах
    Фото: TVC21 Граждане Республики Молдова, проживающие в населённых пунктах на левом берегу Днестра, имеют возможность ...
    7
    Олег Рейдман: Приднестровцы сядут на рельсы и не выпустят российских миротворцев
    Фото: TVC21 Ни для Молдовы, ни для России резолюция ООН о выводе российских войск с территории непризнанной ПМР не имеет ...
    183
    Павел Филип поручил министерству юстиции провести анализ судебного решения об отмене результатов выборов примара Кишинева
    Премьер-министр Павел Филип поручил министерству юстиции провести анализ судебного решения об отмене результатов выборов ...
    183
    Андриан Канду: Решения судебных инстанций можно обсуждать, но надо исполнять
    Председатель парламента Андриан Канду выступил с заявлением в связи с создавшейся после выборов примара ситуацией. ...
    431
    Дмитрий Чубашенко: Правые партии не готовы консолидировать протестное движение
    Вице-председатель «Нашей Партии» Дмитрий Чубашенко считает, что в Молдове сейчас развернулось соперничество между ...
    182
    Серафим Урекян: я готов помочь в любое время, подставить своё плечо, чтобы город вышел из кризиса
    Фото: TVC21 Серафим Урекян готов внести свой вклад в преодолении кризиса в Кишиневе. Урекян обеспокоен неясностью, которая ...
    592
    Полицейские обеспечивают мирное проведение протестов
    Фото: TVC21 Тезис о том, что большое количество полицейских на публичных мероприятиях провоцирует протестующих, не является ...
    287
    Андриан Канду: Молдова хочет быть частью свободного и демократического мира
    От имени Конгресса США выражаю твердую поддержку НАТО в обеспечении суверенитета и безопасности Молдовы, Украины и Грузии. ...
    180
    Йоханнес Хан: В непризнании местных выборов в столице виноват закон, а не судьи
    Фото: TVC21 В том, что итоги местных выборов в столице признали недействительными, виноват закон, а не судьи. Об этом заявил ...
    650

    • Владимир Воронин: пришло время осознать, что самым ценным документом является избирательный бюллетень

    03.07.2018 13:50 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Председатель ПКРМ Владимир Воронин ответил на вопрос: Чем, по Вашему мнению, закончатся парламентские выборы, и каким Вы видите будущее Республики Молдова?

    «В ходе выборов политические партии конфликтуют, и я бы не сказал, что из-за доктрин, больше это персонифицированные конфликты. Но мы, все политические партии без исключения, не делаем самого главного – не воспитываем граждан с политической точки зрения. Политическое сознание наших граждан очень примитивно, люди голосуют за пустые обещания, интересы, позволяют себя подкупить. Пришло время осознать, что самым ценным документом для граждан является избирательный бюллетень. Может даже дороже паспорта или удостоверения личности. Если мы, политики, не будем продвигать эту идею среди избирателей, ситуация у нас останется такой же, как сейчас, а может быть еще хуже. Что мы видели за 9 лет: украдены миллиарды, всеобщая нищета, отток населения, бандитизм, преступления  и т.д. и т. п. Можно ли и дальше это терпеть?», – завил Воронин.

    По его словам, «в день выборов избиратель, посредством избирательного бюллетеня решает свою судьбу, и не только свою, и своей семьи, но и всей страны». «Нам не следует работать с  избирателями только во время избирательной кампании, набрасываться на них и обещать много всего. Мы должны подходить к проблеме конструктивно – быть честными с избирателями, что, собственно, и делают структуры нашей партии, то есть мы – коммунисты. И очень важно после выборов не забывать своих предвыборных обещаний и людей с их насущными проблемами.  Жизнь продолжается и после выборов, появляются новые проблемы, ситуации. Это обязывает народных избранников быть все время и разумом, и совестью, наравне с требованиями общества и каждого гражданина», – добавил глава ПКРМ.

     

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca