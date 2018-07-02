Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Олег Рейдман: Приднестровцы сядут на рельсы и не выпустят российских миротворцев

    02.07.2018 13:49 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Ни для Молдовы, ни для России резолюция ООН о выводе российских войск с территории непризнанной ПМР не имеет никакого практического значения. До тех пор, пока конфликт не будет урегулирован политически, этого не допустят в первую очередь сами приднестровцы.

     

    В этом убеждён депутат парламента от ПКРМ Олег Рейдман. Своим мнением он поделился в эфире программы «Главное» на TVC21.

    «Эта резолюция не имеет практического значения для Республики Молдова, точно также как и для Российской Федерации. По нескольким обстоятельствам. Во-первых, она носит рекомендательный характер. 64 против, 15 воздержались, потому что вообще не знают, где Молдова, не представляют сути процесса и сути проблемы. Во-вторых, никто в Российской Федерации не возражает против вывода войск и вооружений. Но после политического урегулирования конфликта! Давайте нажмём – «5+2», прямые переговоры с Россией, прямые переговоры с посредниками... Давайте что-нибудь сделаем для того чтобы решить этот вопрос! Все (пока ещё) признают территориальную целостность Республики Молдова, во всех документах это (пока что) обозначено. Решаем вопрос, и тогда открываем железную дорогу, по которой поедут танки, снаряды, ракеты, и не знаю, что там еще есть. То есть сейчас ломятся в открытую дверь, это чисто политический вопрос. Даже, например, если принудят Россию (хотя я и не думаю, что так произойдёт) прислать эшелон, чтобы забрать танки... что сделают приднестровцы? То, что они уже делали – сядут на рельсы и скажут «стоять!» Потому что вся политика Республики Молдова на правом берегу пугает их. Пугает ползучим унионизмом, пугает отменой билингвизма хотя бы на уровне общения, пугает напряжением с Российской Федерацией, пугает коленопреклонением перед Западом и так далее. Поэтому они боятся этого объединения! Если бы мы вели другую, лояльную работу по отношению к ним – не уступая принципов суверенитета и так далее – то может быть, было бы по-другому. А сейчас приднестровцы все равно не выпустят, это же уже было!» - напомнил Олег Рейдман.

    Напомним, 22 июня 2018 года Генассамблея ООН приняла большинством голосов проект резолюции "о выводе иностранных войск с территории Республики Молдова". За этот документ проголосовало 64 представителя государств-членов ООН, против — 15, воздержались 83. Для принятия резолюции, как уточнил председатель заседания, требовалось простое большинство голосов.

    Обновлено ( 02.07.2018 13:51 )  

       

       

       

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