Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Павел Филип поручил министерству юстиции провести анализ судебного решения об отмене результатов выборов примара Кишинева

    02.07.2018 12:50 TVC21 Новости - Политика

    Премьер-министр Павел Филип поручил министерству юстиции провести анализ судебного решения об отмене результатов выборов примара Кишинева, а также законодательных положений, которые послужили основой для принятия этого решения.

    «В последнюю неделю мы все следили за развитием ситуации в контексте судебных решений, вызвавших волнения и вопросы. Мы также видели заявления наших внешних партнеров и последующие реакции. Вот, почему я хочу попросить министра юстиции проанализировать законодательную базу и положения, на которых эти решения были приняты», - сказал Филип.

    Он отметил, что этот вопрос обсуждался и в ходе состоявшегося на этой неделе его визита в США.
    «Даже в США мы обсуждали эту тему. Они были удивлены, что у нас существует "день тишины", потому что там такого нет», - заявил Филип.
    По его мнению, необходимо разобраться - что в избирательном законодательстве правильно, а что – нет.
    «Мы должны понять, должны некоторые положения быть в законодательстве, или нет. Я не пытаюсь вмешаться в деятельность судов или критиковать решение, но мы должны строить законодательство так, чтобы не оставить места для интерпретаций со стороны судей. Важно предпринять меры, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем», - пояснил премьер.
    Премьер попросил министерство представить анализ и предложения по усовершенствованию законодательства специальной комиссии в парламенте, которая будет создана спикером Андрианом Канду.

     

       

       

       

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