Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андриан Канду: Решения судебных инстанций можно обсуждать, но надо исполнять

    30.06.2018 15:02 TVC21 Новости - Политика

    Председатель парламента Андриан Канду выступил с заявлением в связи с создавшейся после выборов примара ситуацией.

    «Решения судебных инстанций удивили молдавских политиков и наших партнеров за рубежом. Тем не менее, решения суда можно обсуждать, но нужно исполнять. Мы проанализируем избирательное законодательство, чтобы впредь избежать таких ситуаций», - подчеркнул Канду.

    По его словам, если суд обосновал свое решение законодательной нормой, то следует ее проанализировать. 

    «В ситуации, когда есть место для интерпретаций всего, что означает поведение кандидатов в день тишины, и в плане предвыборной агитации, вероятно, нужно вернуться к законодательству и внести изменения, чтобы подобные ситуации не повторялись. Мы уже обсуждали этот вопрос с американскими партнерами, которые готовы нам оказывать поддержку и поделиться опытом, в том числе в сфере урегулирования вопросов с соцсетями», - отметил Андриан Канду.

    Председатель парламента отметил, что договорился с премьер-министром содействовать в этом вопросе. «Скорее всего, будет создана рабочая группа, которая проанализирует избирательное законодательство и ситуацию, сложившуюся после выборов. Законодательство будет проработано таким образом, чтобы избежать таких ситуаций в будущем», - заявил Андриан Канду.

    Председатель парламента прокомментировал ситуацию после выборов в Кишинэу в ходе публичных дебатов, организованных Atlantic Council для председателей парламентов Молдовы, Грузии и Украины.

     

       

       

       

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