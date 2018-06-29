Серафим Урекян: я готов помочь в любое время, подставить своё плечо, чтобы город вышел из кризиса

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Серафим Урекян готов внести свой вклад в преодолении кризиса в Кишиневе. Урекян обеспокоен неясностью, которая воцарила в муниципальной администрации.

«На данный момент ситуация в муниципии Кишинев катастрофическая. Я имею в виду неясность во всем. Завтра-послезавтра - осень, осталось мало времени, нужно подготовить школы, лицеи, больницы и город в целом перед зимой. Дороги. Начали их асфальтировать, но, не знаю, почему, прекратил. Нужно подготовить инфраструктуру, заняться сезоном отопления. Очень много дел, которыми нужно заняться уже сейчас, но город мертв. Никто им не занимается. Не понимаю, кто и чего ждёт»,- заявил Серафим Урекян.

Бывший мэр говорит, что готов помочь в выходе из этого кризиса.

«Вместе с жителями Кишинева я прошёл через куда более сложную ситуацию, чем нынешняя. И я готов помочь в любое время, подставить своё плечо, чтобы город вышел из кризиса, но не на политическом уровне, потому что из политики я вышел ещё в 2011, а на уровне управления со всем моим опытом длиной а 11 лет»,- добавил экс-мэр.

Урекян уверен, что жителям Кишинева уже совсем не важна политика, для них главное - решение конкретных проблем.

«Жители столицы хотят, чтобы их проблемы были решены, политические перепалки им не нужны. А такие люди, как я, которые понимают, что происходит в Кишиневе и как эти проблемы решить, должны не быть сторонними наблюдателями, а предлагать решения, давать советы. Я сделаю на бумаге схему управления городом и отправлю работникам мэрии. Это будет план того, как я вижу выход из кризиса и срочное решение проблем. Если захотят им воспользоваться - хорошо, если нет - пусть несут и дальше ответственность за деградацию города»,- заявил Серафим Урекян.