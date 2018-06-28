Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Йоханнес Хан: В непризнании местных выборов в столице виноват закон, а не судьи

    28.06.2018 11:32 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    В том, что итоги местных выборов в столице признали недействительными, виноват закон, а не судьи. Об этом заявил в интервью Europa Liberă еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан. 

    Если решение принято на основании положения закона, тогда все в порядке. Проблема в самом положении, которое применили, - отметил еврокомиссар.

    Хан подчеркнул, что парламент вправе изменить положение Кодекса о выборах, согласно которому в день голосования нельзя проводить агитацию. Он заявил, что звать граждан на избирательные участки вполне естественно. 

    Коснулся Хан и вопроса о выделении ЕС нашей стране макрофинансовой помощи. Он отметил, что пока неизвестно, повлияет ли вердикт Высшей судебной палаты на решение сообщества. 

    И председатель Демократической партии Влад Плахотнюк отметил в интервью изданию timpul, что решение о признании результатов выборов недействительными нужно тщательно проанализировать с юридической точки зрения. Лидер демократов намерен предложить коллегам создать парламентскую комиссию, которая констатирует нарушения, допущенные кандидатами во время выборов в Кишиневе, и предложит решения для  внесения ясности в Кодекс о выборах, с тем, чтобы такие ситуации впредь не повторялись. 

    Результаты второго тура местных выборов признали недействительными, поскольку оба кандидата, и Андрей Нэстасе, и Ион Чебан, в день голосования призывали граждан выйти на избирательные участки.

     

       

       

       

       

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