Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Либералы потребовали отставки Додона, Филипа и Канду

    27.06.2018 17:37 TVC21 Новости - Политика

    Члены Либеральной партии потребовали отставки президента Республики Молдова Игоря Додона, премьер-министра страны Павла Филиппа и спикера парламента Андриана Канду из-за аннулирования результатов местных выборов в Кишиневе.

    «Отменив результаты выборов в Кишиневе и проводя политику политического преследования, власть перечеркнула все достигнутые ранее нашей страной успехи. Таким образом, поезд молдавской демократии остановился. Вместо «истории успеха», которой мы были когда-то мы пришли к биному Плахотнюка-Додона и установлению олигархического правления в стране», - прокомментировал последние события председатель ЛП Михай Гимпу.

    ЛП также призвала, чтобы Высший совет магистратуры и дисциплинарная Коллегия рассмотрели законность решения судей, признавших выборы в Кишиневе недействительными, с их последующим увольнением и привлечением к ответственности.

    "Либеральная партия считает, что после признания выборов недействительными Высшей судебной палатой все сделанное в области реформы юстиции было скомпрометировано. Напрасно возводились здания судов, повышались заработные платы магистратов, если юстиция находится на милости одного человека", - заявила на пресс-конференции Корина Фусу.

    В то же время ЛП призывает к аннулированию смешанной избирательной системы и возврату к пропорциональной.

     

       

       

       

       

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