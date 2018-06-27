Павел Филип: В обеспечении безопасности в регионе нам нужно сильное руководство США

Премьер-министр Павел Филип в ходе визита в Вашингтон принял участие в работе «круглого стола», организованного исполнительным вице-председателем Атлантического совета Деймоном Уилсоном.

В заседании приняли участие специалисты Государственного департамента США, Департамента обороны, а также представители Института мира и Агентства США по международному развитию.

Премьер-министр рассказал о проводимых правительством реформах, отметив, в частности, успехи, достигнутые в восстановлении банковско-финансовой системы и росте конкурентоспособности ключевых секторов экономики, в том числе благодаря помощи США. «Мы прекрасно понимаем, что без внешних инвестиций и без благоприятного инвестиционного климата мы не сможем сделать качественный скачок в модернизации страны и создании рабочих мест для граждан», - сказал премьер-министр.

Глава кабинета министров подчеркнул важность укрепления молдавско-американского сотрудничества в продвижении региональной и глобальной стабильности: «Нам нужно сильное руководство США в обеспечении безопасности в регионе, и мы очень рассчитываем на эту поддержку».

В контексте нынешних вызовов безопасности исполнительный вице-председатель Атлантического совета отметил, что США будут и в дальнейшем поддерживать усилия Республики Молдова по противодействию внешнему вмешательству и способствовать ускорению демократических преобразований в нашей стране.