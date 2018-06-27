Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Влад Батрынча призвал ПАСЕ к отказу от геополитики и двойных стандартов
    Депутат Парламента РМ от фракции Партии социалистов РМ Влад Батрынча выступил на заседании Парламентской Ассамблеи ...
    11
    Павел Филип: В обеспечении безопасности в регионе нам нужно сильное руководство США
    Премьер-министр Павел Филип в ходе визита в Вашингтон принял участие в работе «круглого стола», организованного ...
    23
    Юрие Лянкэ: Я до последнего момента надеялся, что ВСП защитит голос народа
    Вице-премьер по европейской интеграции и лидер ЕНП Юрие Лянкэ прокомментировал вердикт Высшей судебной палаты об аннулировании ...
    61
    Влад Плахотнюк: Избирательное законодательство нужно пересмотреть
    Фото: TVC21 Непризнание итогов местных выборов в Кишиневе становится чрезвычайно опасным прецедентом для всех партий, ...
    171
    Дорин Киртоакэ утверждает, что на него
    "Охота продолжается", - с таким посланием выступил экс-примар столицы Дорин Киртоакэ, который утверждает, что его ...
    77
    Посла Молдовы вызвали в МИД России
    Фото: TVC21 Посол Республики Молдова в РФ Андрей Негуца вызван в МИД РФ. Там он встретился с Григорием Карасиным, который ...
    156
    Владимир Воронин: только вместе с Россией можно объединить страну
    Владимир Воронин: Официальные власти не должны носиться с резолюцией, как с писаной торбой, а работать в направлении ...
    247
    Ирина Влах: Русский язык - та основа, на которой держится национальное согласие в Молдове
    Фото:TVC21 Власти Гагаузской автономии не допустят изменения статуса русского языка на территории региона, несмотря ...
    183
    В центре Кишинева прошел массовый протест
    В столице прошла акция протеста против решения о признании недействительным мандата избранного примара Андрея Нэстасе. ...
    494
    Кирилл Габурич: Для сильной экономики нужна стабильность
    Фото: TVC21 Для сильной экономики, Республика Молдова нуждается в стабильности. Нельзя надеяться на экономический рост, ...
    152

    • Павел Филип: В обеспечении безопасности в регионе нам нужно сильное руководство США

    27.06.2018 14:44 TVC21 Новости - Политика

    Премьер-министр Павел Филип в ходе визита в Вашингтон принял участие в работе «круглого стола», организованного исполнительным вице-председателем Атлантического совета Деймоном Уилсоном.

    В заседании приняли участие специалисты Государственного департамента США, Департамента обороны, а также представители Института мира и Агентства США по международному развитию.

    Премьер-министр рассказал о проводимых правительством реформах, отметив, в частности, успехи, достигнутые в восстановлении банковско-финансовой системы и росте конкурентоспособности ключевых секторов экономики, в том числе благодаря помощи США. «Мы прекрасно понимаем, что без внешних инвестиций и без благоприятного инвестиционного климата мы не сможем сделать качественный скачок в модернизации страны и создании рабочих мест для граждан», - сказал премьер-министр.

    Глава кабинета министров подчеркнул важность укрепления молдавско-американского сотрудничества в продвижении региональной и глобальной стабильности: «Нам нужно сильное руководство США в обеспечении безопасности в регионе, и мы очень рассчитываем на эту поддержку».

    В контексте нынешних вызовов безопасности исполнительный вице-председатель Атлантического совета отметил, что США будут и в дальнейшем поддерживать усилия Республики Молдова по противодействию внешнему вмешательству и способствовать ускорению демократических преобразований в нашей стране.

     

       

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca